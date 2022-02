Proprio come il materasso, il cuscino ha un ruolo importantissimo nel modo in cui dormiamo, ma trovare quello giusto può essere difficile. Ci sono tanti aspetti da considerare nella scelta del miglior cuscino per dormire, come la composizione, i materiali, lo spessore, la durezza o eventuali esigenze personali. Chi lo vuole in memory foam, chi in piuma d’oca, chi lo preferisce più morbido e chi più rigido, o ancora, chi soffre di mal di schiena, cervicale o dolori a collo e spalle potrebbe aver bisogno di un cuscino ortopedico, mentre chi russa può cercare un cuscino alto che aiuti a mantenere la testa in posizione rialzata.

Sul mercato ci sono tantissimi modelli di cuscini per dormire, disponibili in quasi tutte le fasce di prezzo - dai più accessibili ai più lussuosi -, in varie misure per adattarsi a letti di diverse dimensioni e a diversi pesi e abitudini del sonno. Ecco quali sono i migliori cuscini per dormire da acquistare nel 2022.

Dorelan cuscino ReGeneration

Dorelan è una delle migliori marche di cuscini e materassi. Tra i suoi guanciali migliori troviamo ReGeneration: un cuscino rivestito in viscosa e microfibra in poliestere imbottito in Myform Regen, un innovativo materiale che grazie alla sua struttura molecolare è in grado di adattarsi al meglio alle forme del collo e permettendo il perfetto rilassamento dei muscoli e il corretto allineamento della colonna vertebrale. È disponibile in 3 dimensioni e 3 spessori (10 cm, 12 cm e 14 cm) per adattarsi a ogni tipo di esigenza. E traspirante, ipoallergenico e sfoderabile: si lava in lavatrice a 30°C.

Dorelan cuscino Flip

Flip di Dorelan è il cuscino in Myform Air realizzato con trattamento Fibersan antiacaro per essere ipoallergenico. Ha un’altezza di 7 cm, l’ideale per garantire il corretto allineamento tra testa e colonna vertebrale e far rilassare i muscoli del collo. È il cuscino ideale per chi cerca un tessuto traspirante morbido, facilmente lavabile, resistente e di alta qualità.

Dorelan cuscino Reactive

Tra i migliori cuscini della linea Dorelan troviamo Reactive. Misura 40 x 70 cm ed è disponibile in 3 altezze: 11, 13 e 15 cm. Questo cuscino è l’ideale per chi soffre di tensioni e infiammazioni dei muscoli della fascia cervicale. Grazie ai suoi innovativi materiali di imbottitura e rivestimento garantisce alta traspirazione e il mantenimento della temperatura costante durante l’arco di tutto il sonno.

Cuscino Tuft & Needle

Il cuscino per chi crede che dormire bene non ha prezzo è quello dell’azienda americana Tuft & Needle in schiuma adattiva, simile al memory foam in termini di conformazione e supporto, ma migliorata con la “tecnologia a celle aperte”, progettata con grafite infusa e gel raffreddante. Ciò aiuta a regolare la temperatura durante la notte e dormire freschi.

Ha una morbida fodera in poliestere, Tencel ed elastan rimovibile e lavabile in lavatrice. Il cuscino è certificato da CertiPUR-US® e Standard 100 OKEO-TEX per l’utilizzo di materiali eco-compatibili.

Si può usufruire di una prova di 30 notti e se non si è soddisfatti restituirlo e ricevere il rimborso.

Venixsoft cuscino ortopedico

Il cuscino memory Venixsoft, 100% made in Italy, è realizzato con innovativa schiuma viscoelastica, igienica, traspirante e antiacari, che memorizza le forme del corpo e ne distribuisce il peso in modo uniforme, per sostenerlo e alleviando la pressione e le tensioni. È inoltre prodotta nel massimo rispetto dell’uomo e dell’ambiente, senza l’utilizzo di prodotti chimici nocivi e agenti espandenti, inoltre è ergonomica, igienica, traspirante, non genera allergie, non è attaccabile dagli acari e non viene prodotto con l’ausilio di agenti espandenti.

La peculiarità di questo cuscino è l’aggiunta di miscele ricavate da estratti vegetali tra cui linfa di Aloe Vera e oli essenziali di erbe officinali che influenzano positivamente il sonno, il risveglio, l’attenzione e le capacità di memoria.

Baldiflex cuscino memory modello saponetta

Uno dei migliori cuscini per qualità-prezzo è il Baldiflex modello saponetta In memory foam. Ottimo per chi soffre di tensioni a collo e spalle, si adatta seguendo completamente le curvature naturali del capo per donare comfort e sostegno al tempo stesso e rilassare i muscoli del corpo. Ideale anche per le persone allergiche, in quanto contrasta gli acari grazie al trattamento antiacaro specifico. Ha la fodera in aloe vera sfoderabile con una comoda zip. I cuscini Baldiflex sono prodotti artigianalmente in Italia, a Pistoia.

BedStory set da 2 cuscini letto

La coppia di cuscini letto BedStory è realizzata con morbida fibra sostenibile e di alta qualità, che offre una buona permeabilità dell’aria, una naturale azione antibatterica, antiacaro e antiodore. È sfoderabile e lavabile in lavatrice. Per quanto riguarda misure e dimensioni, questi cuscini sono in altezza media e misurano 50x80cm; sono imbottiti con il 90% di fibra 3D e il 10% di fibra 7D e certificati CE.

Cuscino in memory foam Acamar

Acamar, il cuscino di Third of Life, ha vinto il test multiplo nella categoria Cuscino da letto per dormire sul fianco e il Premio Innovazione Ergonomia per due anni di fila. È infatti il cuscino ideale per chi dorme sul fianco o a pancia in su, e per chi soffre di allergie e asma visto che è naturalmente anallergico.

La sua caratteristica forma a stella permette una migliore respirazione, lasciando spazio sufficiente per le braccia. Imbottito in memory foam, sostiene in modo ottimale collo e colonna cervicale alleviando la pressione cervicale e prevenendo tensione e problemi al collo. Infine, grazie alle microcapsule termoregolatrici nella speciale federa e i canali di ventilazione all’interno del cuscino, si ha una ventilazione e una temperatura ottimali.