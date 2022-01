Chi sono i nuovi miliardari italiani: la classifica dei più ricchi aggiornata al 2022

Mentre il resto dell’Italia affoga dietro la tempesta economica generata dalla pandemia, con alti e bassi come in un mare in tempesta, i più ricchi d’Italia se la passano bene. Ci sono ben 13 nuovi miliardari in Italia nella lista aggiornata di Forbes degli uomini più ricchi al mondo, alcuni dei quali devono la loro fortuna proprio alla crisi sanitaria in corso tutt’ora.

Sappiamo bene che, mentre 400 mila famiglie sprofondavano nella povertà, il valore dei patrimoni dei super ricchi aumentava del 56%, toccando quota 185 miliardi di euro. In Italia i dati sono stati rilevati da Oxfam, pochi giorni dopo la lettera ricevuta dal World Economic Forum da parte dei milionari che chiedono di pagare più tasse.

Ecco chi sono i più ricchi d’Italia secondo Forbes e i nuovi ingressi del 2022 nella classifica italiana e mondiale.

La classifica dei più ricchi d’Italia (aggiornata al 2022)

Le prime posizioni non presentano troppe sorprese e i nomi in cima in Italia rappresentano posizioni alte anche nella classifica mondiale.

Ecco i 10 più ricchi d’Italia:

1. Giovanni Ferrero - il più ricco d’Italia e il 40esimo al mondo;

- il più ricco d’Italia e il 40esimo al mondo; 2. Leonardo Del Vecchio - secondo uomo più ricco in Italia e il 62esimo al mondo;

- secondo uomo più ricco in Italia e il 62esimo al mondo; 3. Stefano Pessina - terzo d’Italia e 234esimo al mondo;

- terzo d’Italia e 234esimo al mondo; 4. Massimiliana Landini Aleotti - la prima donna in classica in Italia e 256esima persona più ricca al mondo;

- la prima donna in classica in Italia e 256esima persona più ricca al mondo; 5. Giorgio Armani - quinto in Italia, si ferma alla 323esima nel mondo;

- quinto in Italia, si ferma alla 323esima nel mondo; 6. Silvio Berlusconi - sesto in Italia, con la posizione 327 nella classifica del mondo;

- sesto in Italia, con la posizione 327 nella classifica del mondo; 7. Augusto e Giorgio Perfetti - al settimo posto in Italia;

- al settimo posto in Italia; 8. Piero Ferrari - ottavo posto per il cavallino, lontano 705 posizioni dalla vetta del mondo;

- ottavo posto per il cavallino, lontano 705 posizioni dalla vetta del mondo; 9. Gustavo Denegri - secondo la classifica mondiale è al 550° posto;

- secondo la classifica mondiale è al 550° posto; 10. Luca Garavoglia - il 680 esimo al mondo e ultimo nella top 10 italiana.

I nuovi miliardari d’Italia: chi sono e le posizioni nella classifica

Nella classifica italiana delle persone più ricche (miliardari) si inseriscono 13 nuove persone.

Ecco chi sono e le loro posizioni: