Cani e gatti sepolti insieme ai padroni: le Regioni dove è legge

Grande novità per gli amanti degli animali: tra poco sarà possibile in Liguria seppellire cani e gatti insieme ai padroni dopo la morte, un modo per rendere l’amicizia tra uomo e amico a quattro zampe eterna. La misura non si applica solamente a cani e gatti - gli animali domestici più diffusi - ma anche a conigli, canarini, criceti e così via.

Qualche tempo fa lo aveva proposto il Comune di Milano, e adesso anche in Liguria la tumulazione insieme agli animali d’affezione potrebbe presto diventare realtà. L’iniziativa è stata approvata all’unanimità e accolta come una prova di civiltà e sensibilità.

In questo articolo il punto della situazione sulla sepoltura degli animali, non solo in Liguria e Lombardia.

Nuova legge in arrivo per seppellire cani e gatti insieme ai padroni

Tra le novità del 2020, eccone una dalla Liguria: il Consiglio regionale sta per approvare la proposta di legge di Fabio Toti (M5S) di consentire la sepoltura degli animali domestici insieme ai padroni. Questa disposizione permetterà a chi lo desidera di tumulare cane, gatto, coniglio, criceto e ogni altro animale da compagnia in un’urna separata nello stesso loculo o cappella di famiglia.

Questa legge non deve stupire; infatti la Liguria non è la prima regione a promuovere la sepoltura di cane e gatto insieme ai padroni, ci aveva già pensato la Lombardia, in particolare il Comune di Milano. Qui gli animali domestici potranno essere seppelliti nei seguenti cimiteri cittadini:

cimitero Maggiore

cimitero Bruzzano

cimitero Muggiano

cimitero Baggio

cimitero Chiaravalle

cimitero Greco

cimitero Monumentale

cimitero Lambrate

Per il momento la proposta investe solamente la Liguria e la città di Milano, ma potrebbe essere l’inizio di una normativa su scala nazionale.

Dove seppellire cane o gatto dopo la morte?

La sepoltura di cani e gatti dopo la morte, oltre al dolore per la perdita dell’animale d’affezione, provoca sempre molta confusione. Al momento la normativa italiana vieta di seppellire cane e gatto:

in terreni comunali

in terreni statali

in terreni di demanio

in terreni pubblici

senza bara biodegradabile

Le alternative sono il proprio giardino privato, la cremazione e i cimiteri per soli animali, sparsi per tutto il territorio nazionale. Tra questi:

Lombardia:

Milano - Il Fido Custode

Pavia - Club Caronte

Abruzzo:

Manoppello (PE) - Valle degli affetti

Calabria:

Reggio Calabria - Il Giardino di Artemide

Campania:

Maddaloni (CE) - Il Cimitero per Animali da Compagnia

Qualiano (NA) - Cimitero animali Il Riposo di Snoopy

Napoli - Cimitero per Piccoli Animali

Emilia Romagna:

Zagonara (RA) - Parco Beato

Bologna - Angeli a 4 zampe cimitero e cremazioni

Malalbergo (BO) - Il Paradiso di Tom e Jerry

Grizzana Morandi (BO) - Cimitero per Animali – Il Riposo di Snoopy

Parma - Un amico nel cuore

Friuli Venezia Giulia:

Cassacco (UD) - Il Giardino dei ricordi

Lazio:

Viterbo - Cimitero Per Cani – Gatti E Piccoli Animali

Roma - Casa Rosa

Piemonte:

Frassino (CN) - Cimitero per animali

Mondovì (CN) - Arione Cimitero per animali

Pian Rosa (TO) - Il Giardino delle Rose

Toscana:

Gavorrano (GR) - Dignipet, cimitero per animali e cremazioni

Prato (PO) - Cimitero I Cipressini

Puglia:

Foggia - Cimitero Animali Parco dei Ricordi

Veneto:

Padova - Argo, Amici per Sempre

Verona - Cimitero per Cani