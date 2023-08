Cani e gatti sepolti con i padroni, in queste Regioni si può (elenco)

Gli animali domestici sono parte della famiglia e alcuni padroni vorrebbero essere seppelliti con i loro migliori amici. Così tanto i cani e i gatti, quanto conigli, criceti e altri animali domestici possono essere seppelliti insieme ai padroni grazie alla riforma dei servizi funerari approvata in alcune città. Al momento la lista è corta, ma potrebbe presto aumentare.

In questa riforma si legge che gli animali possono essere sepolti nello stesso loculo del padrone o nella cappella di famiglia, riposti in una teca separata. Oltre ai cimiteri per gli animali d’affezione, la legge permette la sepoltura degli animali da compagnia insieme ai padroni.

Cani e gatti sepolti insieme ai padroni: cosa dice la normativa

Milano, in diverse occasioni, si è dimostrata la città italiana più sensibile al benessere degli animali. La conferma arriva anche dopo la loro morte: qui, dopo una delibera approvata nel 2019, è legale seppellire cani e gatti con i padroni, per volontà espressa del defunto o degli eredi.

Gli animali devono essere cremati e riposti in una teca separata. Almeno per ora è vietato inserire nome, foto e data di nascita e morte relativi al cane o al gatto.

Anche il consiglio regionale della Liguria ha approvato una delibera che consente di seppellire gli animali d’affezione nel loculo o tomba di famiglia. Dal 30 giugno 2020, chi lo desidera può far tumulare cane, gatto, canarini, criceti e conigli (e ogni altro animale da compagnia) in un’urna separata e previa cremazione.

Dove seppellire cani e gatti: l’elenco

Per ora, nelle altre città italiane non è legale seppellire cani e gatti con i padroni. Gli animali da compagnia, una volta morti, possono essere cremati nei centri appositi, seppelliti nei cimiteri per animali o nel proprio giardino, in questo caso, però, serve una certificazione del veterinario che escluda il rischio di malattie infettive.

In nessun caso cani e gatti si possono seppellire in terreni comunali o del demanio pubblico. Questi sono alcuni dei cimiteri per animali presenti in Italia:

Lombardia:

Milano - Il Fido Custode

Pavia - Club Caronte

Abruzzo:

Manoppello (PE) - Valle degli affetti

Calabria:

Reggio Calabria - Il Giardino di Artemide

Campania:

Maddaloni (CE) - Il Cimitero per Animali da Compagnia

Qualiano (NA) - Cimitero animali Il Riposo di Snoopy

Napoli - Cimitero per Piccoli Animali

Emilia Romagna:

Zagonara (RA) - Parco Beato

Bologna - Angeli a 4 zampe cimitero e cremazioni

Malalbergo (BO) - Il Paradiso di Tom e Jerry

Grizzana Morandi (BO) - Cimitero per Animali – Il Riposo di Snoopy

Parma - Un amico nel cuore

Friuli Venezia Giulia:

Cassacco (UD) - Il Giardino dei ricordi

Lazio:

Viterbo - Cimitero Per Cani – Gatti E Piccoli Animali

Roma - Casa Rosa

Piemonte:

Frassino (CN) - Cimitero per animali

Mondovì (CN) - Arione Cimitero per animali

Pian Rosa (TO) - Il Giardino delle Rose

Toscana:

Gavorrano (GR) - Dignipet, cimitero per animali e cremazioni

Prato (PO) - Cimitero I Cipressini

Puglia:

Foggia - Cimitero Animali Parco dei Ricordi

Veneto:

Padova - Argo, Amici per Sempre

Verona - Cimitero per Cani