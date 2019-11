Blocco Euro 3 Roma: multe e sanzioni per chi circola lo stesso

A Roma i Diesel Euro 3 non possono più circolare all’interno dell’anello ferroviario. Il blocco auto per i veicoli più vecchi e inquinanti è in vigore dal 1 novembre 2019 ed è valido h24 nei giorni feriali. La Regione Lazio si unisce così alle altre regioni che hanno attivato lo stop delle auto Diesel Euro 3, come Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Ma cosa succede se si usa l’auto Diesel Euro 3 nelle fasce del blocco ? Cosa rischia l’automobilista che trasgredisce la legge? Dopo aver illustrato nel dettaglio giorni, orari del blocco e soggetti autorizzati a circolare, vediamo ora quali sono le sanzioni e le multe previste per chi circola con l’auto Euro III all’interno dell’anello ferroviario a Roma e negli orari vietati.

Roma Diesel Euro 3: quant’è la multa per chi circola?

A quanto ammonta la multa per chi decide di circolare lo stesso, nonostante il blocco della circolazione ai Diesel Euro 3?

Chi dovesse essere beccato a bordo di un’auto Diesel Euro 3 all’interno dell’anello ferroviario di Roma sarà multabile con una sanzione dai 163 euro ai 658 euro, rischiando contemporaneamente, in caso di inottemperanza ripetuta del divieto, la sospensione della patente dai 15 ai 30 giorni.

Infatti, come previsto dal comma 13 e 13bis dell’Art 7 del Codice della Strada:

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Roma si prepara, attraverso l’applicazione delle sanzioni, a dire addio ai Diesel entro il 2024.

Blocco Diesel Euro 3 a Roma: quando si rischia la multa?

Quando si rischia la multa per il blocco dei Diesel Euro 3 a Roma? Le sanzioni per gli automobilisti sono previste per chi circola alla guida di un’auto Diesel Euro 3 dal lunedì al venerdì. Come detto sopra, il divieto è permanente e valido 24 ore su 24, festivi esclusi.

Vuoi sapere se la tua auto può circolare? Ecco come verificare la classe ambientale del veicolo