Black Friday Amazon 2019: migliori offerte della settimana

Il Black Friday 2019 di Amazon è arrivato: con la Black Week prendono ufficialmente il via gli sconti del venerdì nero, con tante offerte dal 22 al 29 novembre. Tra gli articoli in promozione Amazon Echo e Kindle, accanto a moda, accessori tech, Smart TV, smartphone, videogiochi e molto altro offerto a un prezzo speciale.

La data del venerdì nero degli sconti è ormai nota ma arrivare preparati al 29 novembre richiede furbizia e impegno (specie se la vostra intenzione è acquistare un articolo a lungo desiderato al miglior prezzo direttamente online, magari con Prime).

Quali sono le offerte Black Friday su Amazon? Da iPhone ai dispositivi Amazon Echo con Alexa, gli sconti presenti sulla piattaforma permetteranno di svuotare la propria lista dei desideri e di anticipare i regali di Natale con un taglio sul prezzo iniziale che può arrivare a sfiorare anche il 70% di sconto.

L’Amazon Black Friday 2019 è un appuntamento praticamente imperdibile, specie per chi lavora o non ha molto tempo da dedicare agli affollatissimi negozi. Basta uno smartphone, un tablet o un PC per acquistare comodamente con un click e ricevere tutto tramite le spedizioni a domicilio.

Black Friday Amazon: migliori offerte su Amazon Echo, Kindle e Fire

I dispositivi Amazon sono in prima fila per quanto riguarda le offerte e i prezzi speciali. In sconto troviamo infatti Amazon Echo, con il modello base Echo Dot a 19,99 euro (-67% rispetto al prezzo iniziale di 59,99 euro), Echo Dot con orologio e segnale orario (34,99 euro -50%) e Echo Show 5, dotato di schermo (49,99 euro, -44% sul prezzo iniziale).

Per chi è interessato ai lettori e-reader invece la gamma Kindle viene proposta con diversi prezzi: il Kindle normale viene proposto con 15 euro di sconto a 64,99 euro (-19%), mentre lo sconto più interessante arriva dal Kindle Paperwhite che con lo sconto di 30 euro arriva a 99,99 euro.

Anche i tablet Fire HD 8 arriva a costare 69,99 euro (-30%) mentre Fire TV Stick è proposto con a 39,99 euro (-33%).

Black Friday Amazon 2019: migliori offerte Smart TV

Vuoi acquistare una nuova Smart TV Ultra HD per la casa? Non hai che l’imbarazzo della scelta con tantissimi televisori delle migliori marche proposti a un prezzo davvero speciale, da Samsung a Philips, Sony e HiSense.

Tra i vari modelli noi vi consigliamo:

Samsung Smart TV 4K Ultra HD 55" a 369,00 euro (da 749,00 euro iniziali);

Samsung QLED Smart TV 65" a 849,0 euro (da 1.049,00 euro di listino);

Sony KD55XG7005, TV Smart da 55" a 599,00 euro (da 749,00 euro di listino).

Amazon Moda Black Friday 2019: offerte abbigliamento uomo e donna

Anche le offerte abbigliamento contengono diverse promozioni interessanti (le trovate al completo a questa pagina) ed è in particolare la linea Amazon Moda a beneficiare dei migliori sconti con tagli sul prezzo iniziale davvero interessanti, sia uomo che donna.

Cappotti e maglioni la fanno da padrone, con diversi sconti per i capi più pesanti in vista dell’inverno. Per l’uomo troviamo anche grandi firme come un maglione di Tommy Hilfiger a 90,92 euro (-30%)

Anche per il mondo femminile troviamo ottimi capi, come il cappotto Y.A.S che ricalca le linee del momento offerto a 97 euro. Ovviamente i gusti personali sono essenziali e per una ricerca adatta alle vostre esigenze vi invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Amazon Black Friday 2019 data ufficiale: dalla Black Week al Cyber Monday

La sfida posta dal Black Friday online può essere quasi equivalente a quella dei negozi, data l’enorme mole di richieste e i prodotti disponibili in diverse modalità.

Il 29 novembre Amazon si tinge di nero, con tante offerte che mai come quest’anno faranno da apripista agli acquisti natalizi. Le offerte non sono state ancora rivelate, ma grazie anche alla formula applicata gli scorsi anni è possibile già farsi un’idea su cosa aspettarsi.

Da tenere d’occhio è il periodo che andrà da venerdì 22 novembre ai primi di dicembre: la cosiddetta Black Week è una formula molto apprezzata da Amazon e da altre catene d’elettronica, che hanno utilizzato spesso la settimana precedente e successiva al Black Friday per anticipare sconti e promozioni

Amazon ha dedicato una pagina apposita alle offerte, che come sempre saranno di differenti tipologie: sconti lampo, a tempo (che implicheranno quindi poche ore per avere l’articolo desiderato al miglior prezzo) ulteriori ribassi su prodotti già scontati.

Offerte Amazon Black Friday: cosa aspettarsi

Se volete essere sicuri di avere anche ulteriori vantaggi in termini di spedizione, assicuratevi di essere iscritti ad Amazon Prime: il piano a pagamento offre spedizioni ultrarapide e può essere sottoscritto anche in formula gratuita per 30 giorni (organizzandosi per tempo è possibile approfittare proprio della prova gratis a ridotto del Black Friday).

Lo scorso anno Amazon ha offerto in sconto tanti articoli: in prima linea abbiamo avuto gli smart speaker della linea Echo, accanto a iPhone o gli aspirapolveri Dyson. Tenete presente che molti prodotti di elettronica sono condivisi con altre catene d’elettronica come Unieuro e Mediaworld, che spesso vendono i proprio device attraverso Amazon (un motivo in più per visitare l’amazzone in caso di server intasati).