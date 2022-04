Ballottaggio elezioni Francia 2022, i risultati ufficiali: Macron confermato presidente

Sono andate in archivio le elezioni presidenziali Francia 2022, che hanno premiato ancora una volta Emmanuel Macron che ha avuto la meglio di Marine Le Pen.

I risultati ufficiali del ballottaggio che si è tenuto domenica 24 aprile, hanno visto il presidente uscente Macron superare la sfidante Le Pen con il 58,54% dei voti.

I risultati hanno rispecchiato quelle che sono state le proiezioni degli exit poll, mentre i sondaggi della vigilia indicavano un testa a testa più serrato tra i due candidati.

Marine Le Pen subito dopo l’uscita degli exit poll ha riconosciuto la sua sconfitta, sottolineando comunque come in queste elezioni in Francia sia riuscita a prendere oltre 13 milioni di voti al ballottaggio, un record per la destra.

I risultati del primo turno delle elezioni Francia 2022 hanno visto finire in testa Macron con il 23,1% dei voti, con Le Pen che è riuscita ad accedere al ballottaggio superando per soli 400.000 voti il candidato di sinistra Mélenchon.

Ballottaggio elezioni Francia 2022: i risultati

Le urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali Francia 2022 si sono chiuse alle ore 20:00 di questa domenica 24 aprile. Qui di seguito i risultati ufficiali dopo lo spoglio del 100% delle sezioni.

Candidato Partito Percentuale Emmanuel Macron La République En Marche 58,54% Marine Le Pen Rassemblement National 41,46%

In totale sono stati 49 milioni gli elettori francesi chiamati in questa domenica 24 aprile alle urne per eleggere il Presidente della repubblica, con l’affluenza che è stata del 71,8% inferiore del 2,8% rispetto a cinque anni fa.