Ballottaggio Francia 2022, quando si vota? I sondaggi della sfida Macron-Le Pen

Grande attesa per il ballottaggio delle elezioni presidenziali Francia 2022. Dopo il primo turno che si è svolto in data 10 aprile, hanno conquistato l’accesso l’accesso al testa a testa decisivo Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

L’attuale presidente è risultato essere il più votato al primo turno delle elezioni in Francia con il 27,8%, mentre la leader del Rassemblement National grazie al 23,1% ottenuto è riuscita ad accedere al ballottaggio superando per soli 400.000 voti il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon.

Saranno così di nuovo Emmanuel Macron e Marine Le Pen a sfidarsi al ballottaggio come già avvenuto nel 2017, quando l’ideatore di En Marche! al suo esordio elettorale riuscì a superare nettamente la sfidante con il 66% dei voti.

Stando ai sondaggi realizzati in vista del ballottaggio, in questo 2022 però un nuovo successo di Macron non appare essere così scontato: la distanza tra i due infatti non sarebbe particolarmente rassicurante per l’attuale inquilino dell’Eliseo.

Ballottaggio elezioni Francia 2022: la data

Il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia 2022 si terrà in data domenica 24 aprile, ovvero due settimane dopo il primo turno con la legge elettorale in vigore Oltralpe che è molto simile a quella che da noi viene utilizzata per le elezioni amministrative.

Questo ballottaggio infatti si è reso necessario visto che lo scorso 10 aprile, in occasione del primo turno, nessuno dei dodici candidati in campo è riuscito a superare la soglia della maggioranza assoluta. C’è da dire che in Francia da quando è in vigore questo sistema di voto, mai nessuno al primo colpo è riuscito ad andare oltre il 50%.

Domenica 24 aprile i seggi in Francia inizieranno a chiudere alle ore 19:00 anche se in alcune zone si potrà votare fino alle ore 20:00. Solo in quel momento inizierà lo spoglio dei voti con i risultati ufficiali che, ca va sans dire, saranno anticipati dagli immancabili exit poll.

I sondaggi

Da giorni in Francia si stanno susseguendo diversi sondaggi in merito al ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Come detto, il presidente uscente viene dato in vantaggio ma il risultato non appare essere scontato come nel 2017.

Sondaggio ballottaggio Francia 15 aprile Fonte Europa Elects

L’ultimo sondaggio in Francia è quello pubblicato in data 15 aprile da Odoxa. Per l’indagine Macron avrebbe ancora tre punti di vantaggio su Le Pen ma la sfidante del presidente avrebbe recuperato l’1,5% rispetto al 10 aprile.

Sondaggio ballottaggio Francia 14 aprile Fonte Europa Elects

Scenario simile anche quello ipotizzato da Ifop, visto che nel sondaggio del 14 aprile Macron viene indicato al 53,5% contro il 46,5% di Le Pen. Tutto sarebbe così in ballo con l’8% degli elettori che potrebbero cambiare idea.

Subito dopo il primo turno, Emmanuel Macron ha incassato il sostanziale appoggio di tutti i principali candidati tranne Éric Zemmour, che invece ha dato indicazione di voto per Marine Le Pen. Nonostante questo l’esito del ballottaggio appare essere particolarmente incerto.