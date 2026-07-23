5 milioni di auto rischiano il blocco alla revisione. Cosa cambia con il decreto del Mit

La prossima revisione periodica dell’auto potrebbe rivelarsi più complicata del previsto per migliaia di automobilisti. Anche una vettura apparentemente in regola potrebbe non ottenere il via libera a causa di una verifica preliminare voluta da un recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al centro delle nuove disposizioni c’è una delle più grandi campagne di richiamo mai avvenute nel settore automobilistico e che vede come oggetto i dispositivi di sicurezza di milioni di veicoli circolanti.

Cosa succede con gli airbag Takata e quali rischi ci sono per la circolazione

Il nodo della questione riguarda gli airbag prodotti dalla Takata, ditta giapponese fallita nel 2017. Per la produzione dei dispositivi di sicurezza è stato utilizzato nitrato d’ammonio come propellente per gonfiare gli airbag. Questo composto chimico, se esposto a lungo a forti sbalzi di temperatura e ad alta umidità, diventa instabile. Dunque, in caso di incidente, l’airbag potrebbe esplodere con una violenza tale da distruggere il contenitore metallico e scagliare schegge taglienti dentro l’abitacolo come fossero granate.

Per questo motivo, quella di Takata è stata una delle più grandi campagne di richiamo della storia dell’automobile, con oltre 100 milioni di veicoli coinvolti nel mondo, di cui ben 4 milioni solo in Italia. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel nostro Paese circolano ancora 1,25 milioni di veicoli con questi airbag difettosi. Questo perché molti automobilisti non hanno mai risposto alle lettere di richiamo oppure hanno acquistato un’auto di seconda mano e non sono a conoscenza del pericolo che corrono giornalmente.

A rendere la situazione ancora più critica sono il cambiamento climatico, il caldo estremo e l’umidità accelerano il degrado dei materiali chimici degli airbag Takata e rendono i dispositivi ancora più pericolosi.

Come cambiano le revisioni auto: il controllo preventivo del telaio

Il MIT ha deciso di intervenire sulla questione con il Decreto Direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026. Il provvedimento stabilisce che, prima di iniziare qualsiasi controllo tecnico durante la revisione, l’ispettore ha l’obbligo di verificare sui portali del Ministero o delle case costruttrici se l’automobile è interessata dal richiamo per gli airbag Takata. In presenza di un richiamo pendente, la revisione si blocca e la situazione viene gestita in base a due categorie di rischio:

Rischio Stop Drive, con fermo cautelativo immediato del veicolo. In questo caso, l’auto può essere guidata per tornare a casa e per recarsi presso l’officina autorizzata del costruttore a effettuare la riparazione.

Rischio grave senza stop immediato. In questo caso l’automobile può circolare temporaneamente. Il decreto prevede una finestra di tolleranza fino al 30 settembre 2026 se si dimostra di aver già prenotato l’intervento di riparazione dell’airbag. Dal 1° ottobre 2026, chi non ha riparato l’auto riceve l’esito «Ripetere». In questa fase, la circolazione viene vietata e si ha un mese di tempo massimo per ripetere la revisione dopo aver sistemato il guasto.

leggi anche Quanto costa la revisione auto in Italia nel 2026

Sostituzioni gratuite e nuove tutele amministrative

La buona notizia per gli automobilisti è che la sostituzione degli airbag difettosi è totalmente gratuita. I costruttori hanno l’obbligo di garantire l’intervento di norma entro 30 giorni e di fornire soluzioni di mobilità alternative, come un’auto sostitutiva, per tutelare gli utenti.

Dal punto di vista burocratico, la Motorizzazione inserirà un blocco nell’Archivio nazionale veicoli per tutti i telai coinvolti, bloccando i servizi di motorizzazione fino a quando il costruttore non comunicherà l’avvenuta riparazione. Inoltre, sono previsti anche controlli obbligatori nelle agenzie di pratiche auto e all’Aci per chi vende o compra un’auto usata, così da verificare la presenza di richiami pendenti.

L’elenco dei modelli con airbag Takata

Come abbiamo visto, gli airbag akata sono montati su migliaia di auto di diverse marche. Di seguito l’elenco completo dei modelli interessati dai richiami:

Audi

A3 (2006-2013)

A4 (2005-2008)

A4 Cabrio (2007-2009)

A5 (2010-2011)

A5 Cabrio (2010-2011)

A6 (2005-2011)

Q5 (2009-2012)

R8 (2016-2017)

TT (2015-2017)

BMW

Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2015)

Serie 1 (F20/F21) (2011-2017)

Serie 2 (F22/F23) (2012-2017)

Serie 2 Active Tourer (F45 e F46) (2012-2017)

M2 (F87) (2012-2017)

Serie 3 (E46) (1997-2006)

Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2004-2015)

Serie 3 (F30/F31/F34) (2011-01/2018)

M3 (F80) (2012-2017)

Serie 4 (F32/F33/F36) (2012-2017)

M4 (F82/F83) (2012-2017)

Serie 5 (E39) (2000-2003)

Serie 5 (F07/F10/F11) (2009-2017)

Serie 6 (F12/F13/F06) (2010-2017)

X1 (E84) (2004-2015)

X1 (F48) (03/09/2015-20/10/2016)

X3 (E83) (01/07/2003-23/08/2010)

X3 (F25) (02/07/2010-22/08/2017)

X4 (F26) (10/03/2014-08/11/2017)

X5 (E53) (03/04/2000-30/09/2003)

X5 (E70) (27/10/2006-26/06/2013)

X5 (F15) (12/02/2013-08/11/2017)

X5 M (F85) (20/11/2014-01/09/2017)

X6 (E71/E72) (06/08/2007-08/06/2014)

X6 (F16) (28/03/2014-04/11/2017)

X6 M (F86) (26/09/2014-28/08/2017)

CADILLAC

BLS (2006-2008)

Escalade (2007-2014)

CHEVROLET

Aveo T300 (26/01/2011-27/06/2016)

Orlando (26/01/2011-27/06/2016)

Cruze (02/12/2008-10/01/2017)

Trax (12/11/2012-31/08/2015)

Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe (2007-2013)

CHRYSLER

300 (2004-2016)

Aspen (2007-2009)

Crossfire (2007-2008)

CITROËN

C3 II (24/09/2008-21/02/2017)

C4 II (02/02/2010-20/05/2018)

C Zero (10/2010-02/2017)

DAIHATSU

Charade (NSP90) (tutti gli anni)

DODGE

Challenger (2008-2014)

Charger (2006-2015)

Dakota (2005-2011)

Durango (2004-2009)

Magnum (2005-2008)

RAM 1500 (2005-2008)

RAM 1500/2500 (2006-2009)

RAM 1500/2500/3500 (2003-2004)

RAM 2500 (2005)

RAM 3500 (2006-2009)

RAM 3500 Cab (2007-2010)

RAM 4500/5500 (2008-2010)

Sprinter (2007-2009)

DS

3 I (05/12/2008-30/05/2019)

4 I (05/05/2010-2018)

5 (30/06/2010-09/02/2018)

FERRARI

California (2008-2014)

California T (2014-2018)

458 Italia (2009-2015)

458 Spider (2011-2015)

458 Speciale (2014-2016)

458 Speciale A (2015-2016)

488 GTB (2015-2018)

488 Spider (2015-2018)

FF (2011-2016)

F12 Berlinetta (2012-2017)

F12 tdf (2016-2018)

GTC4 Lusso (2016-2018)

GTC4 Lusso T (2018)

812 Superfast (2018)

FORD

Everest (02/02/2004-02/09/2014)

Ranger (02/02/2004-17/10/2011)

Mondeo/S-Max/Galaxy (01/06/2006-01/03/2017)

Mustang (06/04/2004-21/06/2014)

GT (20/02/2004-22/09/2006)

P 150 Ranger (01/01/2004-31/12/2006)

P 150 Ranger (Prod US) (01/01/2007-31/12/2011)

Fusion (Prod US) (01/01/2006-31/12/2012)

Milan (01/01/2006-31/12/2011)

MKZ / Zephyr (01/01/2006-31/12/2012)

Edge / MKX (01/01/2007-31/12/2010)

HONDA

Accord VI, VII e VIII (1998-2014)

Civic VI, VII, VIII e IX (1996-2011)

CR-V I, II, III e IV (1997-2012)

FR-V (2005-2009)

Insight II (2010-2013)

Jazz I, II e III (2002-2015

Legend (1999-2008)

Stream (2001-2005)

Shuttle (1998-1999)

Logo (1999)

Goldwing GL1800 (2007-2016)

JAGUAR

XF (X250, X260) (2007-2017)

XE (2016)

F-Pace (2017)

JEEP

Wrangler (2007-2016)

LANCIA

Thema (2012-2014)

LAND ROVER

Discovery Sport (2015-2017)

Range Rover LM (2006-2012)

LEXUS

IS (2005-2018)

SC430 (2001-2009)

MAZDA

2 (20/06/2007-03/11/2014)

6 (14/02/2002-29/01/2010)

B Series / BT 50 (01/02/1999-10/10/2014)

CX-7 (04/04/2006-01/03/2012)

CX-9 (20/09/2007-03/09/2012)

RX-8 (28/07/2003-01/07/2010

Xedos 9 (20/06/1996-15/11/1999)

MERCEDES

Classe A II (type 169) (2004-2016)

Classe C II e III (types 203 e 204) (2004-2016)

Classe E IV (types 207 e 212) (2004-2016)

Classe M II (type 164) (2004-2016)

Classe R (type 251) (2004-2016)

GL I (type 164) (2004-2016)

SLK II (type 171) (2004-2016)

SLS (type 197) (2004-2016)

GLK (type 204) (2004-2016)

G (type 461) (2014-2018)

Vito / V (type 639) (2005-2018)

Sprinter (type 906) (2005-2018)

MITSUBISHI

Pajero (V80-V90) (2006-2017)

L200 (KA0T-KB0T) (2006-2016)

iMiev (HA3W-HA4W) (2010-2017)

Lancer (CS0A-CS0W-CT9A) (tutti gli anni)

Lancer SW (CB0W - CD0W) (1996-2000)

Lancer (CJ0A) (1996-2000)

Colt (CK0A) (1996-2000)

Pajero Pinin (H66W) (1996-2000)

Space Runner (N60W - N73W) (1996-2000)

L400 Space Gear (PA0V-PA0W-PB0V-PC0W-PD0V-PD0W) (1996-2000)

Pajero (V20C-V20W-V40W-V55W) (1996-2000)

NISSAN

Almera (N16) (22/05/2001-25/12/2008)

Almera Tino (V10) (22/08/2001-21/11/2005)

Maxima QX (A33) (03/07/2000-11/06/2003

Navara (D22) (24/04/2001-25/12/2003)

Note (E11) (30/08/2005-19/07/2013)

Pathfinder (R50) (19/07/2001-09/07/2004)

Patrol V (Y61) (19/02/2001-24/12/2008)

Terrano (R20) (06/01/2003-28/11/2006)

Teana (J31) (05/04/2004-01/11/2007)

Tiida (C11) (13/11/2007-01/08/2014)

X-Trail I T30 (02/07/2001-28/11/2008)

OPEL

Astra RHT 04 (03/01/2005-11/06/2014)

Astra 04 H (03/01/2005-11/06/2014)

Cascada 13/A (08/05/2012-22/08/2018)

Meriva 07B (05/02/2009-24/03/2017)

Mokka 12A (15/12/2011-06/06/2018)

Vectra (berlina e SW) / C (04/07/2003-10/10/2008)

Zafira 10/C (25/02/2011-26/07/2016)

Astra 10 (berlina e SW) / J (24/02/2009-23/08/2018)

Astra GTC 10 (24/02/2009-23/08/2018)

Signum 02/A (16/02/2005-19/06/2008)

PEUGEOT

i-On (10/2010-05/2017)

SAAB

9-3 (2006-2011

9-5 (2006-2009)

SEAT

Alhambra (2011-2017)

Altea (2010-2015)

Altea Freeback (2013-2015)

Ateca (2017

Exeo (2009-2013)

Ibiza (2016-2017)

Leon 37x (2013-2017

Leon PQ (2010-2014)

Toledo (2013-2017)

SKODA

Citigo (NF) (2013-2018

Fabia II (54) (2013-2015)

Fabia III (NJ) (2015-2018)

Kodiaq EU (NS) (2017-2018)

Octavia III (5e) (2013-2018)

Rapid EU (NH) (2013-2018)

Roomster (5J) (2013-2015)

Superb II (3T) (2014-2015)

Superb III (3V) (2015-2018

Yeti (5L) (2014-2017)

SUBARU

Forester (2009-2022)

Legacy (2004-2014)

Outback (2004-2014)

Impreza/WRX/STI (2004-2014

Tribeca (2006-2014)

Baja (2003-2006)

SUZUKI

Grand Vitara (1998-2000)

TESLA

Model S (2014-2016)

TOYOTA

Auris (2006-2012)

Avensis (2002-2008)

Avensis Verso (2002-2003)

Corolla (2001-2010)

Hilux (2005-2015)

Picnic (2003-2005)

RAV4 (2003-2005)

Yaris (2001-2017)

VOLKSWAGEN