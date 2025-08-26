3 milioni di Bitcoin sono stati congelati, ecco perché non si possono utilizzare

Nel mondo ci sono 3,35 milioni di bitcoin «congelati» e sottratti al mercato. Questi rappresentano il 17% dell’offerta totale. Perché? A detenerli sono investitori che non si interessano alle fluttuazioni, ossia detentori di lungo periodo indifferenti ai cicli di mercato e alla volatilità quotidiana.

Si tratta di persone che anni fa hanno acquistato grosse quantità di bitcoin e oggi li conservano congelati nel lungo termine, senza alcuna attenzione al valore attuale della moneta digitale. Questa massa enorme di valuta tenuta ferma sta generando conseguenze importanti, soprattutto in questo momento in cui Bitcoin è molto richiesto a causa del suo elevato prezzo e dell’interesse crescente degli investitori istituzionali.

Bitcoin congelati: quali conseguenze

Un incremento della quota di bitcoin detenuti a lungo termine comporta inevitabilmente una riduzione dell’offerta, con meno monete disponibili per il trading speculativo. Un aumento della domanda, in queste condizioni, può innescare rapide correzioni al rialzo dei prezzi e favorire dinamiche tipiche di mercati con scarsa liquidità.

Che cosa accade oggi? La quantità di Bitcoin realmente disponibile per gli scambi si sta riducendo, perché molte delle monete più datate rimangono ferme nei portafogli degli investitori. Questa base crescente inattiva riduce la pressione di vendita e fa sì che ogni nuova domanda abbia un impatto più marcato sul prezzo. In passato, simili situazioni hanno spesso anticipato grandi rialzi, anche se è presto per dire se accadrà ancora nello stesso modo.

Nel frattempo, negli ultimi giorni Bitcoin attraversa una fase di flessione scendendo sotto i 110.000 dollari. Molti analisti hanno collegato il movimento alla possibilità di un taglio dei tassi USA da parte della Fed, stimando una riduzione di 25 punti base a settembre con probabilità vicina al 90%. Questa attesa sta generando un clima di incertezza tra trader e investitori.