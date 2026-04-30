1 Maggio, ecco tutti i supermercati e centri commerciali aperti

La domanda che rimbalza tra chat di gruppo e ricerche web dell’ultimo minuto è sempre la stessa: «i supermercati sono aperti il Primo Maggio?».

La Festa dei Lavoratori quest’anno cade di venerdì, regalando a molti un weekend lungo, ma la gestione delle aperture nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) quest’anno appare più frammentata che mai. Se alcune catene storiche confermano la linea della chiusura totale nel segno del rispetto per la festività, altre scelgono la flessibilità per andare incontro alle esigenze dei consumatori, decidendo di restare aperti.

Supermercati aperti e chiusi il Primo Maggio 2026

La geografia del commercio per questa Festa dei Lavoratori vede una netta divisione tra i «rigoristi» e i «disponibili».

Come da tradizione, Coop ed Esselunga mantengono una linea di chiusura pressoché totale su tutto il territorio nazionale. Salvo rarissime eccezioni in zone ad altissimo afflusso turistico o stazioni ferroviarie, i giganti del retail hanno deciso di garantire il riposo ai propri dipendenti. Serrande abbassate anche per la maggior parte dei punti vendita Pam e Famila, oltre alle grandi catene di arredamento come Mondo Convenienza.

Per chi ha dimenticato il carbone per il barbecue o il vino per il pranzo in famiglia, le speranze si concentrano su:

Conad : è l’insegna che garantisce la maggiore copertura. Molti punti vendita rimarranno aperti, seppur con orari variabili. In molte città (come Milano e Roma) si prevede l’ apertura mattutina (8:00–13:00) , mentre nei centri più grandi potrebbe essere garantito l’orario continuato.

: è l’insegna che garantisce la maggiore copertura. Molti punti vendita rimarranno aperti, seppur con orari variabili. In molte città (come Milano e Roma) si prevede l’ , mentre nei centri più grandi potrebbe essere garantito l’orario continuato. Carrefour : i formati Express e Market saranno i veri «salvavita» di questo venerdì. In molte grandi città resteranno attivi con orari festivi (alcuni già dalle 6:30 del mattino).

: i formati Express e Market saranno i veri «salvavita» di questo venerdì. In molte grandi città resteranno attivi con orari festivi (alcuni già dalle 6:30 del mattino). Lidl e MD : i discount confermano un’apertura a «macchia di leopardo». Molti store Lidl resteranno operativi nelle zone turistiche e nelle grandi città, ma il consiglio resta quello di verificare sul sito ufficiale tramite lo store locator.

: i discount confermano un’apertura a «macchia di leopardo». Molti store Lidl resteranno operativi nelle zone turistiche e nelle grandi città, ma il consiglio resta quello di verificare sul sito ufficiale tramite lo store locator. Anche supermercati i cui punti vendita si concentrano su aeree geografiche specifiche, come Elite e Todis nel centro Italia, tendono a garantire l’apertura, anche se spesso limitatamente alla mattina.

Per non fare un viaggio a vuoto, si consiglia di chiamare il supermercato, di visitare il sito online o i profili social per avere conferma dell’apertura in occasione del Primo Maggio.

Apertura del centri commerciali il Primo Maggio 2026

Se a Roma la tendenza è quella della chiusura generalizzata dei grandi poli (Porta di Roma, Romaest e Maximo risulteranno chiusi), la situazione cambia scendendo al Sud. In Campania, ad esempio, il Centro Commerciale Campania di Marcianise e Le Porte di Napoli ad Afragola hanno confermato l’apertura dei negozi dalle 10:00 alle 22:00, con l’area ristorazione attiva fino a mezzanotte. In Toscana, spicca l’apertura de I Gigli a Campi Bisenzio, operativo dalle 9:00 alle 21:00.

Attenzione allo sciopero

Non è solo una questione di logiche aziendali. Quest’anno la spesa potrebbe essere complicata dallo sciopero generale nazionale indetto dal sindacato USI CIT. La mobilitazione, che punta i riflettori su salari e sicurezza, coinvolge sia il settore pubblico che quello privato.

Proprio per questo motivo, anche nei supermercati che hanno annunciato l’apertura potrebbero verificarsi disservizi, code alle casse o reparti freschi ridotti a causa della possibile adesione del personale alla protesta.