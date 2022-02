Ecco le Regioni che passano in zona gialla, arancione e rossa lunedì 28 febbraio. Grandi novità

La corsa del virus continua a rallentare e lunedì 28 febbraio ci potrebbero essere cambiamenti significativi sul colore delle regioni. La prima sorpresa riguarda la Lombardia. La regione, tra le più colpite dalla pandemia, tornerà in zona bianca. La fascia a minor rischio

Ad annunciarlo, il presidente Attilio Fontana. La decisione ufficiale arriverà venerdì 25 febbraio al termine della cabina di regia, quando per la Lombardia saranno passati i 14 giorni con i parametri sotto alla soglia del giallo. Ma ci sono altre regioni che guardano al bianco. Entriamo nel dettaglio.

I colori delle Regioni da lunedì 28 febbraio

Da lunedì 28 febbraio la Lombardia tornerà in zona bianca. Ad anticiparlo, il presidente Attilio Fontana. La regione, infatti, da 14 giorni ha parametri al di sotto della zona gialla. Requisito per il quale può essere ufficializzato il ritorno in zona bianca.

«Dal 28 febbraio saremo bianchi - ha spiegato Fontana -. Grazie alla campagna vaccinale tutti gli indicatori sono sotto soglia quindi da lunedì torniamo in zona bianca». Passaggio confermato anche dall’assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti: «Avevo già anticipato la settimana scorsa che gli indicatori erano tutti positivi grazie a una straordinaria campagna vaccinale, che vede la Lombardia primo territorio al mondo per la terza dose». Con un’adesione generale del 94% e punte del 98% tra i ventenni.

Buone notizie non solo per la Lombardia. Da lunedì 28 febbraio potrebbe passare in zona bianca l’Emilia-Romagna.

Anche il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano guardano al bianco. Fra le ipotesi c’è anche il ritorno del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. La regione presieduta da Massimiliano Fedriga è infatti l’unica in zona arancione.

I dati dei ricoveri regione per regione

Il passaggio di colore dipende dai dati dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Ma quali sono i parametri che decretano il cambio? Per il passaggio in zona gialla una regione deve superare il tasso di occupazione delle terapie intensive del 10% e del 15% per quanto riguarda i reparti ordinari. Per la zona arancione le soglie d’allerta sono 20% intensive e 30% area medica. Per la zona rossa, i limiti sono 30% area critica e 40% reparti ordinari.

Ecco i dati Agenas dei ricoveri in tutte le regioni:

Abruzzo: 8% intensive 31% area medica

Basilicata: 1% intensive 30% area medica

Calabria: 13% intensive 31% area medica

Campania: 7% intensive 22% area medica

Emilia-Romagna: 11% intensive 19% area medica

Friuli Venezia Giulia: 10% intensive 24% area medica

Lazio: 15% intensive 26% area medica

Liguria: 11% intensive 25% area medica

Lombardia: 8% intensive 12% area medica

Marche: 12% intensive 26% area medica

Molise: 10% intensive 15% area medica

Bolzano: 2% intensive 16% area medica

Trento: 8% intensive 14% area medica

Piemonte: 8% intensive 17% area medica

Puglia: 11% intensive 25% area medica

Sardegna: 13% intensive 23% area medica

Sicilia: 10% intensive 31% area medica

Toscana: 10% intensive 19% area medica

Umbria: 9% intensive 25% area medica

Valle d’Aosta: 12% intensive 19% area medica

Veneto: 6% intensive 13% area medica.

Venerdì 25 febbraio il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza per il cambio ufficiale di colore delle regioni da lunedì 28 febbraio.