Zara ritira le immagini di una campagna pubblicitaria. Modelle troppo magre

Il segreto di Sergio Marchionne per avere un’impresa di successo

SPID gratis, ecco come ottenere l’identità digitale gratuita

La nota catena internazionale Zara si è trovata costretta a ritirare due immagini della propria campagna pubblicitaria nel Regno Unito, a seguito dell’intervento della Advertising Standards Authority (ASA), l’autorità regolatrice britannica della pubblicità. La decisione è arrivata dopo che le immagini, apparse sia nell’app che sul sito web del brand, sono state giudicate “irresponsabili” per la rappresentazione di modelle con un aspetto di magrezza definita “malsana”.

Secondo quanto stabilito dalla ASA, la denuncia è partita da gruppi di attivisti che da tempo si battono contro la trasmissione di messaggi pro anoressia nel mondo della moda. Nel pronunciamento ufficiale, l’autorità sottolinea dettagli significativi delle fotografie, dalla presenza di braccia “quasi scheletriche” ai volti emaciati e alla spiccata visibilità di ossa come le clavicole. In particolare, una delle pubblicità incriminate ritraeva una modella con ombre posizionate in modo tale da accentuare la magrezza delle gambe, facendo apparire inoltre sproporzionata la parte superiore delle braccia e la zona dei gomiti.

La seconda pubblicità raffigurava invece una maglietta, ma la posa della modella metteva in risalto le clavicole, rendendole l’elemento focale della comunicazione visiva. Nonostante l’indagine abbia coinvolto altre due pubblicità di Zara, solo queste due immagini sono state coinvolte nel provvedimento.

leggi anche Burger King accusata per pubblicità ingannevole. I panini in foto sembrano più grandi

Le motivazioni dell’Authority e le azioni di Zara La Advertising Standards Authority ha chiarito che “le immagini non dovranno più apparire nel Regno Unito” e che la rappresentazione di magrezza estrema come quella osservata non può essere considerata compatibile con una comunicazione etica e responsabile nel settore moda. La ASA ha aggiunto che i professionisti della pubblicità devono operare responsabilmente e con attenzione nei confronti del pubblico, soprattutto nell’esposizione di modelli fisici potenzialmente pericolosi nella percezione comune, specie tra i giovani. Zara UK, attraverso un portavoce, ha scelto una linea collaborativa subito dopo la decisione dell’Authority: “Siamo impegnati a proporre contenuti pubblicitari responsabili”, si legge in una dichiarazione diffusa dai media. L’azienda ha confermato di aver già provveduto al ritiro delle immagini e di aver rafforzato i controlli interni sulla selezione delle future foto di campagne pubblicitarie, assicurando che ogni nuovo contenuto venga valutato in modo rigoroso e aderente alle direttive impartite dagli organismi di vigilanza. leggi anche Licenziata (con maxi multa) da Zara mentre era in malattia, scoperta un’amara verità nel suo armadietto