Whatsapp, questa novità in arrivo l’11 aprile cambia tutto

Whatsapp modifica – ancora una volta – i termini e le condizioni generali.

Attualmente la famosissima app di messaggistica istantanea sta informando gli utenti delle prossime modifiche con un avviso interno all’applicazione stessa.

Le novità sono attese l’11 aprile 2024 e interesseranno tutti gli utenti in Europa, quindi anche gli utenti italiani.

Whatsapp, quali novità dall’11 aprile?

Whatsapp definisce nel dettaglio per cosa e da chi può essere utilizzata l’app di messaggistica.

1) Contenuti illegali

Anzitutto, WhatsApp non potrà più essere utilizzata per diffondere contenuti illegali. È vietato l’invio automatico di messaggi, così come qualsiasi forma di spam o frode. Linee guida simili si applicano anche ai canali WhatsApp lanciati lo scorso anno. Per controllare i messaggi, Whatsapp utilizza da un lato delle tecniche automatizzate, dall’altro un team composto da persone.

Gli account che violano le linee guida verranno avvisati, bloccati o eliminati a seconda della gravità della situazione.

2) Interoperabilità

In futuro sarà possibile scrivere tramite WhatsApp a delle persone che utilizzano un’altra app di messaggistica, e viceversa. WhatsApp lo ha annunciato a febbraio e questa novità non è certo una coincidenza. Lo scorso autunno l’UE ha classificato Meta, di cui fa parte WhatsApp, come società “gatekeeper”. In tutto la Commissione UE ne ha individuate sei, “tutte piattaforme digitali che forniscono un punto di accesso importante tra imprese e consumatori in relazione ai servizi di piattaforma di base”.

A Meta è stata data una scadenza di sei mesi per aprire quel giardino segreto che è WhatsApp. Finora nessun’altra app di messaggistica ha annunciato che inizierà a funzionare anche tramite WhatsApp.

3) Età minima

L’età minima per utilizzare WhatsApp in Europa verrà abbassata da 16 a 13 anni, così da standardizzare il vincolo in tutto il mondo. Tuttavia, se non sei ancora maggiorenne, dovresti leggere i termini e le condizioni insieme al tuo tutore legale, secondo WhatsApp.

Cosa aspettarsi?

Il rinnovo delle condizioni generali di WhatsApp in passato è stato controverso. All’inizio del 2021 sono state introdotte nuove regole sull’utilizzo dei dati, provocando una profonda indignazione e spingendo molti ad abbandonare l’app.

A contribuire alla confusione è stato anche un grande errore di comunicazione: non era chiaro allora che i cambiamenti riguardassero solo i profili aziendali e non i privati. Inoltre, molti utenti si sono sentiti sotto pressione a causa della scadenza molto breve con cui erano state comunicate le novità.

Questa volta un nuovo esodo è improbabile. Whatsapp ha comunicato in modo molto più chiaro rispetto al 2021.

A differenza delle precedenti modifiche ai Termini e condizioni, questa volta è tutto più semplice. Chiunque continui a utilizzare l’app dopo l’11 aprile accetta le modifiche. Se gli utenti non vogliono accettare le modifiche, hanno un’altra opzione, ma più radicale: eliminare l’account.

Attenzione: la cancellazione dell’account non può essere annullata.

Se desideri comunque farlo, trovi l’opzione in Impostazioni > Account > Elimina account. Dopo aver inserito lì il tuo numero di telefono, l’account, tutte le informazioni, tutte le chat, il backup con Apple o Google e i canali creati verranno eliminati.