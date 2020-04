Coronavirus: il Veneto anticipa la Fase 2. La nuova ordinanza di Zaia

Il Veneto anticipa la Fase 2, lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia, che ha emesso una nuova ordinanza subito dopo le novità sul prossimo decreto anticipate da Giuseppe Conte ieri in conferenza stampa.

Mentre alcuni impianti produttivi hanno vissuto oggi il primo giorno di timida ripresa, una riapertura più estesa si avrà a partire dal 4 maggio, ma molte attività sono state rimandate a giugno. Non tutte le regioni hanno reagito allo stesso modo alle novità presentate in Governo.

Zaia, che aveva già espresso le sue perplessità sulle tempistiche per la ripresa produttiva, sostiene che il dibattito dovrebbe essere spostato dalle esigenze delle imprese a quelle della popolazione. Per questo, ha annunciato attraverso un’ordinanza regionale nuove libertà per chi risiede in Veneto.

Veneto anticipa la Fase 2. La nuova ordinanza di Zaia

Zaia ha comunicato che, a partire dalle 18.00 di oggi, tutti i veneti potranno lasciare le proprie abitazioni per passeggiate e attività fisica all’aperto, senza limiti nel proprio comune di residenza anche in bici o con altri mezzi. Inoltre, sarà possibile anche raggiungere le proprie seconde case in altri comuni o le proprie imbarcazioni per eventuali esigenze di manutenzione.

E questo non è tutto, l’annuncio prevede anche che sia consentita la vendita di cibo take away attraverso un proprio mezzo su strada. Resta valido comunque il divieto di fare assembramenti.

I veneti, dunque, non dovranno attendere il 4 maggio per saggiare il sapore di una maggiore libertà dal lockdown, anche con qualche possibilità in più rispetto a quanto sarà previsto nel prossimo Dcpm. “Non possiamo diventare un laboratorio o delle cavie, dobbiamo anche vivere”, ha detto Zaia.

Prioritario soddisfare le esigenze della popolazione

Il presidente della Regione Veneto ha sottolineato ancora una volta la sua posizione sulla riapertura. Egli ritiene che il governo stia facendo un ragionamento al contrario nei suoi progetti per la prossima fase.

A suo avviso, non si dovrebbe partire dalle singole imprese per costruire una rete di norme e arrivare solo dopo alle persone. Piuttosto, sarebbe più saggio partire dal cittadino, fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno per andare ovunque in sicurezza e, solo allora, fare progetti di ripresa.

I quesiti sollevati da Zaia non risparmiano la polemica:

“come si fa a dire ad alcuni, come i barbieri, che potranno riaprire solo il primo giugno, allora saranno in regola e sicuri e oggi no? Il virus c’è oggi e ci sarà anche domani. Come può essere meno sicuro un negozio di 40 metri quadri dove entra una sola persona, rispetto a un autobus dove salgono 15 persone?”.

Per Zaia l’equilibrio dovrà essere cercato nell’esperienza, nonostante gli avvertimenti della comunità scientifica, il presidente del Veneto è convinto che ci siano gli strumenti, come cure efficaci e test disponibili, per affrontare e gestire un eventuale secondo picco evitando i disastri del primo.

Egli spera che il governo possa rivedere alcuni passaggi della proposta, al fine di trovare una condizione di equilibrio, non solo politico, ma di sostenibilità per tutti. E questo include dare la possibilità alle persone di tornare a lavoro.

L’appello di Zaia al governo

L’appello di Zaia al governo è che riveda prima possibile alcune delle decisioni prese finora, ribaltando il proprio approccio e confrontandosi con le Regioni per trovare una soluzione.

“Se i dispositivi funzionano allora usiamo mascherine, guanti o gel igienizzanti e apriamo tutto. Come comunità dobbiamo darci delle regole, regole sul posto di lavoro, ma bisogna comunque aprire”.

A preoccupare Zaia sono anche i rischi di imminenti tensioni sociali, da parte di tutti coloro che aspettano un intervento del governo, ma che preferirebbero poter rientrare a lavoro piuttosto che seguire interminabili procedure burocratiche per ottenere un sussidio o aspettare la cassa integrazione. Per questo, ha deciso di anticipare in parte la Fase 2 nella sua regione.

Quest’ultimo si è espresso anche con toni più aspri, sostenendo che in Veneto nessuno gli chiede aiuto, ma riceve migliaia di messaggi al giorno di veneti che gli chiedono solo di riaprire. “Noi qui manteniamo le nostre famiglie e tutta l’Italia. La nostra recessione è la recessione dell’Italia”.