Vaccini obbligatori per gatti e cani, quanto costano?

Quali sono i vaccini obbligatori per gatti e cani e quanto costano?

Vaccinare i propri animali domestici nel 2025 ha un prezzo da non sottovalutare, ma è anche un’azione di prevenzione importante per evitare malattie e infezioni degli amici a quattro zampe.

La prima cosa da sapere è che ​In Italia, attualmente non esistono vaccinazioni obbligatorie per legge per questi animali. Tuttavia, è fortemente raccomandato seguire un programma vaccinale. Ci sono alcuni tipi specifici di vaccini che il medico veterinario consiglia a chi possiede cani e gatti in casa o nel cortile.

Ecco quali sono, come e dove farli e il prezzo. Quanto costano i vaccini per cani e gatti? Facciamo chiarezza.

Non ci sono obblighi di legge per la vaccinazione dei gatti. Tuttavia sono altamente consigliati (specialmente per i gatti in appartamento) i vaccini contro:

Il costo delle vaccinazioni per i gatti in Italia può variare a seconda della zona, della clinica veterinaria e del tipo di vaccino.

I vaccini per i cani

Come per i gatti, anche per i cani i vaccini non sono obbligatori per legge a livello nazionale, tranne alcuni in determinate circostanze.

Tuttavia, alcuni sono fortemente raccomandati per la salute del cane e per accedere a pensioni, viaggi o aree pubbliche. Ecco il quadro completo:

vaccino contro la rabbia: obbligatorio solo per i viaggi all’estero o per passaporto europeo per animali e in alcune regioni italiane (es. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, a seconda delle ASL) e per partecipazione a esposizioni, fiere o concorsi canini

Quando si fa: dopo i 3 mesi di età

Richiamo: ogni 1-3 anni (a seconda del vaccino)

vaccino esavalente o pentavalente (non obbligatorio), protegge contro:

Cimurro

Epatite infettiva

Parvovirosi

Parainfluenza

Leptospirosi (2 o 4 sierotipi)

(± Coronavirus, in alcuni vaccini)

vaccino contro la Tosse dei canili (Bordetella + Parainfluenza)

Obbligatorio per entrare in pensioni, corsi o aree comuni