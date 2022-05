Vacanze estive originali: ecco i posti più belli tra quelli meno gettonati

La piattaforma European Best Destinations (EBD) anche quest’anno propone una classifica delle città impedibili per i viaggiatori più curiosi. La selezione delle mete da non perdere per una vacanza da sogno punta a indicare le «gemme nascoste» del vecchio continente da scoprire durante l’estate 2022.

Per tutti i turisti desiderosi di scoprire nuovi luoghi e bellezze europee c’è quindi una classifica pensata ad hoc che va ben oltre le classiche tappe tanto affollate quanto mainstream che tutti abbiamo sentito nominare più e più volte.

La piacevole sorpresa, per chi non vuole spostarsi o spendere troppo, è che tra le destinazioni insolite e poco frequentate ci siano anche quattro località italiane. Il nostro Paese si piazza considerevolmente bene anche se, con grande sorpresa, è uno Stato quasi medio-orientale a dominare la vetta della top 22.

leggi anche Viaggi in Europa e nel mondo: la classifica dei posti meno cari

Europe’s best hidden gems 2022: la classifica

La selezione di European Best Destinations si basa su una selezione che ha coinvolto inizialmente quasi novecento mete e un pubblico votante proveniente da innumerevoli Paesi sparsi in tutto il mondo. Il risultato del sondaggio vede una raccolta di ventidue mete insolite sparse per l’Europa. Ecco in quale ordine sono state premiate le città:

1. Batumi, Regione dell’Agiaria - Georgia

2. Torrevieja, Alicante - Spagna

3. Pietrapertosa, Regione Basilicata - Italia

4. Rio Marina, Isola d’Elba - Toscana - Italia

5. Veli Losinj, Isola di Lussino - Contea di Primorje-Gorksi Kotar - Croazia

6. Calella de Palafrugell, Catalogna-Spagna

7. Bauduen, Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia

8. Moraira, Alicante - Costa Blanca - Spagna

9. Thun, Canton Berna - Svizzera

10. Porto Grimaud, Provenza-Alpi-Costa Azzurra

11. Quedlinburg, Sassonia Anhalt - Germania

12. Isola di Santa Margherita, Isole Lerin - Alpi Marittime - Francia

13. Sant’Angelo, Isola d’Ischia - Italia

14. Zahara de la Sierra, Cadice - Andalusia - Spagna

15. San Giovanni Cap Ferrat, Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia

16. Hondarribia, Paesi Baschi - Spagna

17. Theoule-sur-Mer, Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia

18. Moustiers-Sainte-Marie, Alpi dell’Alta Provenza - Francia

19. Ilha do Farol, Algarve - Portogallo

20. Traù, Spalato-Dalmazia - Croazia

21. Sesimbra, Costa Azul - Portogallo

22. Savona, Liguria - Italia

Batuni, vincitrice 2022

La più quotata dagli utenti che hanno partecipato all’indagine 2022 sulle gemme nascoste d’Europa è la città di Batumi, situata nella regione di Agiara in Georgia e definita dalla piattaforma di European Best Destinations «la Dubai europea con un tocco verde e culturale».

La città viene premiata con 2.425 voti poiché ricca di storia e di musei. Le sue architetture sono tra le più audaci di tutta Europa secondo Forbes e rispetto all’anno scorso la «Perla del Mar Nero» si fa notare anche per un altro premio: quello conferitole agli World Travel Awards che l’hanno incoronata «Destinazione turistica emergente leader in Europa».

A renderla tanto speciale è una somma di fattori, ma in particolare i visitatori restano colpiti dai suoi parchi nazionali che sono stati recentemente riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Naturale dell’Umanità. Se decideste di vedere con i vostri occhi se questi premi siano davvero meritati il consiglio è quello di visitare le strade principali del centro storico, l’orto botanico e il porto. EBD consiglia quindi escursioni a piedi, in bicicletta e un hotel benessere fronte mare.

Il periodo migliore dell’anno per un viaggio in loco sarebbe l’autunno ma il clima subtropicale della regione la rende una cittadina mite tutto l’anno.

Bellezze italiane: le 4 città selezionate

L’Italia, a pari merito con Spagna e Francia, è il Paese più premiato con quattro destinazioni entrate in classifica. Sul podio generale, terza classificata, c’è la prima delle tappe italiane che proprio non dovete lasciarvi scappare: si tratta di Pietrapertosa, città sita nella regione Basilicata in una zona montuosa all’interno del Parco Regionale Gallipoli Cognato delle Piccole Dolomiti Lucane.

Questa regione di foreste e montagne è nota soprattutto per la città di Matera ma quest’altro borgo merita la nostra attenzione per le sue peculiarità architettoniche e non solo. Oltre ai vicoli e alle case medievali c’è infatti un «bonus adrenalina»: una delle zipline più veloci d’Europa presso il castello cittadino. Quella che unisce Castelmezzano e Pietraportosa è una struttura magnifica che gode di una splendida vista.

Un’altra perla nascosta d’Italia è il villaggio di Rio Marina all’Isola d’Elba, in Toscana, che, con la sua rara bellezza, è incastonata tra il mare e la montagna. Ottima per chi desidera acque cristalline, calette nascoste e spiagge segrete. I punti migliori sono quelli di Cala delle Alghe e della spiaggia Luisi d’Angelo. Per chi invece vuole assaporare il gusto dell’escursione ricordiamo che l’isola d’Elba è la più grande isola dell’Arcipelago Toscano e insieme ad altre otto, tra cui Giglio, Giannutri e Montecristo, fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e in quanto tale è piena di sentieri mozzafiato.

La terza nomination italiana va a Sant’Angelo località sull’Isola d’Ischia. European Best Destinations ci ricorda che era la meta preferita di Audrey Hepburn ma anche il luogo che ha ispirato Elena Ferrante nella scrittura della sua famosa trilogia «L’amica geniale».

Chiude il quartetto e anche la top 22 Savona, città ligure che ricorda l’atmosfera della «Cinque Terre» e che non si trova neanche così lontano da questa meta spesso invasa dai turisti. Nella sua autenticità e tranquillità è ottima per la degustazione e per una vacanza di puro relax.