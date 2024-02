Un uomo vince 14 volte alla lotteria facendo questo calcolo

Esiste un metodo provato per vincere alla lotteria? Un uomo, che dice di aver vinto 14 volte, ci è riuscito con un calcolo. Di cosa si tratta?

L’uomo che ha scoperto il semplice calcolo per vincere alla lotteria proviene dalla Romania e non ha fatto speculazioni o strani miracoli. Si tratta di un calcolo preciso, quanto semplice.

L’economista Stefan Mendel è il primo uomo ad ammettere di aver vinto la lotteria 14 volte e per farlo ha sfruttato un calcolo che ha definito semplice. Inoltre, nella sua incredibile storia, è finito più volte nelle attenzioni delle autorità, ma non ha mai scontato un giorno dietro le sbarre. La sua storia è incredibile.

L’uomo che ha vinto 14 lotterie: la storia

La storia di Stefan Mandel è più che rara, è letteralmente unica. Un uomo che ha vinto non una, non due, ma bel 14 volte la lotteria e per farlo ha solamente usato un calcolo. In un’intervista rilasciato e poi pubblicata su Youtube, ha detto:

In teoria, chiunque può acquistare tutte le combinazioni possibili. Qualsiasi ragazzo o ragazza delle superiori può calcolare quelle combinazioni.

Questo perché, secondo quanto affermato dall’economista, nessuno ha mai sviluppato un sistema logistico per depositare una quantità così grande di schedine. Di cosa parla?

Con l’aiuto di un gruppo di investitori e di un sindacato chiamato International Lotto Fund, Mandel ha preso di mira 14 lotterie in tutto il mondo e si è portato a casa il record. È accaduto in uno Stato della Virginia, negli Stati Uniti. Questo perché Mandel aveva stimato ci fossero “solo” 7.059.052 combinazioni tra cui scegliere. Il sistema americano infatti funziona su una scelta di sei numeri tra 1 e 44.

Infine, a determinare la riuscita del calcolo, c’è la regola che permette ai giocatori di stampare i propri biglietti a casa, anziché acquistarli da una cassa autorizzata.

Come ha fatto a vincere? Il calcolo usato

Con questi dati, Mandel è riuscito a fare i suoi calcoli. Sono bastati trenta computer e un team di stampatori. Questi avevano il compito di stampare tutti, letteralmente, i biglietti immaginabili, con tutte le combinazioni possibili.

Con un investimento iniziale, finalmente nel febbraio 1992 Mandel e il suo team hanno raccolto la vincita del jackpot da 27 milioni di dollari. A cui si sono aggiunti i premi del secondo, terzo, quarto posto e tutti gli altri.

“Acquistando tutti i biglietti siamo stati gli unici vincitori e basta”, ha detto. La sorprendente vittoria non è passata inosservata e ben 14 agenzie, tra cui CIA e FBI hanno indagato su Mandel e il team per illeciti, ma furono tutti scagionati. Nel 1995 ha dichiarato bancarotta e dopo un decennio di calma è stato arrestato in Israele per una condanna poi annullata.

Attualmente Mandel è tranquillo. Trascorre la sua vita in un’isola tropicale al largo della costa australiana, senza mai passare un giorno dietro le sbarre.