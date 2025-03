Uno dei parchi divertimenti più belli e premiati del mondo è a meno di 3 ore da Milano

Come investire in borsa?

La primavera è finalmente alle porte e porta con sé le prime gite fuori porta e le tanto agognate vacanze di Pasqua.

Una delle mete tradizionali di viaggio in questo periodo dell’anno sono i parchi divertimenti. In Italia abbiamo Gardaland, uno dei più famosi in assoluto. Ma ad appena 3 ore di volo da Milano ne esiste un altro che potrebbe darci enormi soddisfazioni: l’Europa-Park di Rust, in Germania. Un parco pluri-premiato che può tranquillamente rivaleggiare con Disneyland e Universal Studios.

leggi anche È uno dei laghi più belli del mondo ed è appena a 3 ore di volo da Milano

L’Europa-Park è uno dei parchi più premiati della storia L’Europa Park è il più grande parco giochi tedesco e uno dei più estesi del Vecchio Continente. Situato nei pressi della cittadina di Rust, vicino a Friburgo e al confine con Francia e Svizzera, questo parco conta la bellezza di più di 100 attrazioni suddivise in diverse aree tematiche, ognuna di esse dedicata a un diverso Paese Europeo. Ma Europa Park non è soltanto uno dei più grandi parchi divertimenti al mondo. È anche uno dei più premiati. Nel 2024 ha battuto Walt Disney World e Universal Studios vincendo per la nona volta il Golden Ticket Award, riconoscimento assegnato al miglior parco del pianeta. Premio che fa il paio con il riconoscimento per la categoria “Best New Rollercoaster in the World” vinto per l’innovazione dell’attrazione “Voltron Nevera powered by Rimac”.

Come arrivare all’Europa-Park Europa-Park è localizzato nella zona in cui confinano Germania, Francia e Svizzera e per la sua particolare posizione è facilmente raggiungibile in molti modi diversi. Per chi ama muoversi in treno c’è una buona notizia: gli EuroCity-Express della linea Milano – Francoforte si fermano due volte al giorno alla stazione “Ringsheim / Europa-Park” e il viaggio dura circa 6 ore. Se, invece, preferiamo l’aereo possiamo scegliere più aeroporti di arrivo. Il più vicino al parco è quello di Strasburgo (poco più di 60 km), ma rappresentano ottime alternative anche l’aeroporto di Karlsruhe/Baden Baden (64 km) e quello di Basilea, in Svizzera (90 km dal parco). Partendo da Milano la durata effettiva di volo sarà inferiore alle 3 ore.