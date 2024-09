Una donna anziana ha utilizzato una pepita da €1 milione come fermaporta

Una scoperta straordinaria. In Romania, nella casa di una donna anziana, è stata trovata una delle pepite d’ambra più grandi al mondo.

La resina fossile, del peso di circa 3,5 kg, era stata scovata sul letto di un ruscello a Colti, un villaggio nel sud del Paese.

Per anni, la donna ha utilizzato la pepita come semplice fermaporta, ignara del suo reale valore. Neppure i ladri, che negli anni hanno fatto irruzione nella sua abitazione, si sono resi conto della preziosità dell’oggetto.

Una pepita d’ambra dal valore di 1 milione di euro

La persona che si è resa conto del fatto che la pietra potesse essere preziosa è stato un parente dell’anziana, che ha ereditato la pepita dopo la morte della donna nel 1991.

Dopo aver pensato che la roccia fosse un oggetto del tutto ordinario, il membro della famiglia ha iniziato a sospettare che si trattasse di una pietra semipreziosa.

Questo sospetto ha così portato alla scoperta che sì, in realtà si trattava di un’ambra rara.

L’importanza e il valore dell’ambra

L’ambra, nonostante non sia un minerale, viene spesso utilizzata in gioielleria e può raggiungere prezzi elevati, trattandosi di una resina fossile semiopaca o traslucida definita come pietra organica.

Questo materiale è infatti, in altre parole, una resina di alberi secolari fossilizzata e può contenere piccoli reperti che portano con loro delle preziosissime informazioni storiche.

Ma come comprendere se si tratta davvero di ambra? Con il test del galleggiamento, la vera ambra rimane a galla sull’acqua salata, mentre molti altri tipi di resina no. Con il controllo della carica statica perché, se strofinata, la vera ambra riesce ad attirare a sé dei piccoli pezzi di carta. Anche il controllo delle inclusioni, come insetti o piccole piante, riescono a palesare l’effettiva originalità della pietra organica.

Un tesoro (spesso) sottovalutato

La storia di questa pepita d’ambra ritrovata in Romania è sorprendente, ma non è la prima volta che un’ambra viene scambiata per un oggetto qualsiasi.

Sono molti i tesori nascosti il cui valore è ignoto ai loro proprietari, che li usano addirittura per funzioni che potremmo definire banali, come impedire a una porta di sbattere.

Questo caso ci ricorda l’importanza di avere sempre uno sguardo attento verso ciò che abbiamo in casa.

L’ambra è un materiale prezioso non solo per la sua bellezza, ma anche per essere una testimonianza della storia del nostro pianeta.

