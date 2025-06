Trovano una pepita d’oro da 4 chili e la vendono a un prezzo record

Era il 1979 quando John e Frances Aggiss trovarono una gigantesca pepita d’oro nei giacimenti auriferi dell’Australia Occidentale. Ora la pepita sta per cambiare proprietario e l’interesse da parte dei collezionisti è schizzato alle stelle.

La pepita, battezzata Golden Beauty, è lunga quasi 20 centimetri e pesa più di 4 chili. Si tratta di uno dei più rari esemplari d’oro mai ritrovati in forma naturale, e il suo aspetto grezzo, lucente e imponente la rende un oggetto di desiderio per investitori e collezionisti di tutto il mondo.

Dopo essere rimasta per decenni nella collezione privata degli Aggiss, oggi è messa all’asta da una prestigiosa casa australiana. La notizia ha suscitato un’ondata di interesse, alimentata anche dal contesto economico attuale: in tempi di incertezza finanziaria, molti cercano beni rifugio in grado di mantenere il valore nel tempo.

Ma cosa rende davvero unica questa pepita? Non si tratta solo della sua dimensione eccezionale, ma anche della sua rarità assoluta: ecco perché la Golden Beauty è diventata un pezzo di storia, un oggetto simbolico e una vera e propria opera d’arte della natura.

Pepita Golden Beauty e la storia del suo ritrovamento Nel cuore dell’Australia Occidentale, tra le terre aride e ricche di minerali del cosiddetto “Goldfields”, John e Frances Aggiss si erano avventurati armati solo di un metal detector e tanta speranza. Era il 1979 quando, durante una delle loro esplorazioni, lo strumento emise un segnale insolitamente forte. Scavando nel terreno polveroso, i due estrassero quella che sarebbe diventata una delle pepite d’oro più famose del continente: la Golden Beauty. Alta circa 20 centimetri e con un peso impressionante di oltre 4 chili (precisamente 4,2 kg), la pepita si presentava in una forma irregolare, lucente e incredibilmente compatta. Una scoperta così è rara oggi, ma lo era anche allora. All’epoca, l’Australia viveva ancora l’eco del boom dell’oro del XIX secolo, che aveva dato vita a intere città minerarie e a una cultura fondata sull’esplorazione e sulla fortuna. Tuttavia, trovare una pepita di tali dimensioni in tempi moderni era già considerato un evento straordinario. La famiglia Aggiss decise di conservare il tesoro per decenni, evitando di venderlo subito e riconoscendone l’unicità. Col tempo, la pepita divenne oggetto di curiosità e di esposizioni private, fino a quando, nel 2025, non è stato deciso di metterla ufficialmente in vendita attraverso una casa d’aste specializzata in oggetti rari. Craig Kissick, uno dei responsabili dell’asta, ha dichiarato: “È un onore poter presentare al mondo un pezzo così importante. Il suo valore non è solo economico: rappresenta una rarità geologica e una testimonianza storica”. leggi anche Il 99,6% dell’oro mondiale è bloccato in un luogo che nessuno potrà mai raggiungere