Tra 10 anni nessuno comprerà più televisori. Ecco da cosa saranno sostituiti

Il mondo della tecnologia corre veloce e spesso è difficile stargli dietro. Pensiamo al mercato degli smartphone dove nel giro di pochi anni i cellulari sono diventati sempre più moderni e futuristici. Anche i televisori si sono fortemente evoluti. Dai vecchi modelli con tubo catodico si è arrivati ai televisori con schermi piatti sempre più sottili. Passi da gigante sono stati fatti anche nella risoluzione e qualità dello schermo con immagini sempre più nitide. Ma quale sarà il futuro dei televisori? Il quotidiano tedesco t3n ha fatto una previsione ed è del parere che tra 10 anni le vendite dei televisori e di altri monitor sarà totalmente crollata. Questo perché i televisori saranno sostituiti da altri schermi: quelli virtuali.

Il futuro sarà degli schermi virtuali a realtà aumentata

In 10 anni possono cambiare molte cose da un punto di vista tecnologico. In tanti sono del parere che i televisori hanno i giorni contati e molto presto gli schermi classici appariranno antiquati e obsoleti. Il futuro sarà degli schermi virtuali, ovvero i visori AR dotati di realtà mista e capaci di mostrare finestre virtuali nell’ambiente reale.

I visori sono arrivati sul mercato da alcuni anni. Aziende come Meta e Apple credono molto nel futuro della realtà aumentata e stanno facendo enormi investimenti per migliorare sempre più questa tecnologia e questi dispositivi. Continuare ad usare schermi fisici comporta una serie di svantaggi. Il primo è estetico: quando non vengono usati, i televisori e i monitor appaiono come una grande scatola che occupano spazio, raccolgono polvere e non sono proprio belli da vedere. Sono inoltre difficili da spostare e ingombranti.

I visori di realtà aumentata hanno invece grandi vantaggi. Sono facili da usare e garantiscono un’esperienza davvero unica. Ci si abitua rapidamente al fatto che non sono schermi reali ma virtuali. Le finestre virtuali fluttuano in modo così costante e realistico nella stanza che è facile dimenticare in pochi minuti che sono virtuali. E se si utilizza questo schermo virtuale per molto tempo, si perdono rapidamente le proporzioni di uno schermo fisico.

Non mancano però gli svantaggi e alcune cose da migliorare se si vuole realmente in futuro sostituire gli schermi fisici con quelli virtuali. Al momento non si è tecnicamente pronti alla transizione. Ad esempio i visori di oggi sono ancora troppo grandi e di dimensioni troppo ingombranti per essere usati ogni giorno per parecchie ore. I visori poi ti isolano da tutto il resto e cosa succederebbe se due persone volessero vedere un film insieme? Non potrebbero.

Alle soluzioni ci si sta lavorando. Nel prossimo futuro i visori diventeranno di dimensioni più piccoli simili a degli occhiali da indossare senza intoppi. Anche la condivisione dello schermo sarà migliorato.

E che fine faranno i televisori? Questi non scompariranno immediatamente, la vendita dei nuovi modelli diminuirà sempre più fino a crollare totalmente ad un certo punto. Le aziende non produrranno più televisori e sposteranno il loro business su quelli virtuali.