Tieni premuto il tasto 123 sulla tastiera. È un trucco che non potrai smettere di usare

Pur utilizzando gli smartphone ogni giorno, esistono ancora delle caratteristiche e segreti che poche persone conoscono, come la “scorciatoia” del pulsante “123”.

Sia gli utenti Android che iPhone hanno questa speciale funzione della tastiera per poter digitare messaggi. Infatti, se scrivere con lo smartphone è un esercizio che si impara col tempo, non ci si abitua mai alla dimensione rimpicciolita della tastiera, di certo mai comoda come quella del proprio computer.

Ad esempio, molti utenti lamentano del tempo perso per passare dalle lettere ai numeri e, viceversa, dai numeri alle lettere. Una soluzione per risolvere questo problema potrebbe essere quella di utilizzare il riconoscimento vocale e quindi dettare al telefonino.

Eppure esistono altre alternative, senza scomodare il riconoscimento vocale del telefonino. Infatti, ci sono almeno un paio di trucchi che si possono mettere in pratica per viaggiare più veloce degli altri, come il pulsante “123”.

Vediamo cos’è il pulsante “123” e a cosa serve. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla scorciatoia e sui trucchi per scrivere velocemente con il telefonino.

Pulsante 123: cos’è e a cosa serve?

Che si tratti di uno smartphone con sistema Android o che si tratti di un iPhone non esiste al mondo un cellulare che possieda una tastiera davvero comoda.

Teoricamente, come sapranno tutti, un modo per avere una tastiera completa con tutto (o quasi) basterebbe ruotare lo smartphone, ricordando di disattivare il “blocco orientamento”, digitando i tasti velocemente.

Eppure esistono soluzioni più comode. Se si è in possesso di un iPhone esistono alcune scorciatoie che possono facilitare e migliorare l’esperienza. Se per esempio bisogna passare dalle lettere ai numeri e non si vuole di continuo digitare il tasto in basso a sinistra “123”, si può tenerlo premuto, comporre il numero di cui hai bisogno, e poi rilasciarlo.

E se non si possiede un iPhone cosa si può fare per velocizzare la scrittura? In realtà la risposta non cambia. La buona notizia, infatti, è che anche gli smartphone che presentano un sistema Android possono utilizzare la scorciatoia del tasto 123.

Quindi se bisogna scrivere un numero, come quello di un indirizzo.e si deve poi passare nuovamente alle lettere, basterà tener premuto il tasto che attiva i numeri, comporre le cifre e poi lasciare il tasto, tornando alle lettere.

Trucchi per scrivere più velocemente sullo smartphone

Il pulsante 123 non è l’unico trucco che gli utenti possono utilizzare per scrivere velocemente.

Un trucco molto utile per iPhone è quello di organizzare delle scorciatoie per poter finalmente scrivere più rapidamente a chi si scrive con più frequenza. Per avere i cosiddetti text replacement bisogna andare nella sezione delle impostazioni che riguarda la tastiera e cominciare a sperimentare.

Questo piccolo ma potente trucco illustra come gli smartphone continuino a perfezionare l’esperienza dell’utente. Ad esempio digitando solo tre numeri sul tastierino potrebbero equivalere al comando di aprire la propria posta elettronica, aprire una bozza indirizzandola alla persona con la quale si scambiano più mail lavorative o personali.

Per gli utenti Android, invece, tornando alla tastiera per messaggi, c’è in più qualche alta funzione segreta nascosta come quella del tasto del punto fermo. Se si desidera avere a a portata di mano un po’ di segni di interpunzione e non si vuole perdere tempo, basterà tener premuto il tasto contrassegnato dal punto e, senza lasciarlo, scorrere con il dito fino al segno di interpunzione di cui si necessita.