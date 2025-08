La Svizzera sta per avere delle nuove banconote, ecco come saranno

La Svizzera presto avrà delle nuove banconote e non banconote qualsiasi ma quelle create da 12 designer selezionati tra oltre 300 candidati. Il tema che guiderà l’intera serie è “La Svizzera e le sue altitudini elevate”, un omaggio alla geografia unica del Paese e alla vita che si sviluppa tra valli, altipiani e vette alpine.

Dietro questo progetto c’è la Banca Nazionale Svizzera (BNS), che ha indetto un concorso ufficiale nel 2024, con la partecipazione di esperti in arte, design e sicurezza bancaria. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa, il fatto che anche il pubblico potrà esprimere il proprio parere tramite un sondaggio online.

Le nuove banconote saranno molto più che mezzi di pagamento: rappresenteranno un’espressione visiva dell’identità elvetica, con un design all’avanguardia, tecnologie anti-contraffazione tra le più sofisticate al mondo e materiali pensati per resistere a climi estremi. Non si tratta semplicemente di cambiare la grafica, ma di rinnovare un intero simbolo nazionale. Le banconote saranno piccoli capolavori, capaci di raccontare una storia fatta di innovazione, valori condivisi e profondo legame con il territorio. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Ma questo approccio, condiviso da molte nazioni europee, è oggi sempre più oggetto di discussione. La storia delle banconote mostra infatti come queste possano essere anche teatro di dibattiti politici e culturali. Chi viene raffigurato su una banconota entra, di fatto, nella storia ufficiale del paese. Ma questa scelta, per quanto simbolica, è raramente neutrale: ogni ritratto può generare esclusioni, polemiche e revisioni. Non è un caso che molte banche centrali stiano oggi scegliendo motivi neutri o naturalistici, come piante, animali, paesaggi o concetti astratti, per rappresentare valori condivisi e inclusivi.

Le banconote svizzere non sono mai state semplici strumenti di pagamento: sono specchi dell’identità nazionale, custodi silenziose della memoria collettiva e manifesti dello spirito del tempo. In passato, le banconote raffiguravano volti illustri della cultura e della scienza svizzera, come l’artista Alberto Giacometti, l’architetto Le Corbusier o la pioniera del design Sophie Taeuber-Arp.

Il design delle nuove banconote: tra modernità e sicurezza

Il design delle nuove banconote svizzere si distingue per una scelta chiara: mettere da parte i volti noti del passato per dare spazio a simboli, concetti e paesaggi. Dopo che la nona serie, introdotta nel 2016, aveva già segnato un cambiamento epocale puntando su temi astratti come tempo, luce e comunicazione, la decima serie continuerà su questa strada con il tema “La Svizzera e le sue altitudini elevate”.

L’intento è quello di rappresentare visivamente la varietà e la ricchezza del paesaggio svizzero, dalle Alpi al Giura, passando per altipiani e valli.

La novità però non è solo estetica. Le nuove banconote integreranno 15 elementi di sicurezza avanzatissimi, tra cui microtesti, finestre trasparenti, effetti cangianti, elementi visibili con luce UV e infrarossa, goffrature tattili per i non vedenti e sofisticate strisce di sicurezza con effetto “globo in movimento”. Grazie a queste tecnologie, le banconote svizzere sono considerate tra le più sicure e difficili da falsificare a livello mondiale.

Oltre alla sicurezza, la durabilità gioca un ruolo chiave. Le condizioni climatiche estreme, come il gelo invernale o l’umidità tropicale (pensando anche all’uso internazionale), hanno reso necessario l’utilizzo di materiali altamente resistenti, come il polimero. Questo materiale non solo migliora la longevità delle banconote, ma le rende anche igieniche, resistenti all’acqua, alle pieghe e perfette per ogni clima.

La BNS dimostra così di saper guardare avanti: estetica, funzionalità e sicurezza convivono in un unico progetto. E, come se non bastasse, sarà anche la popolazione svizzera a contribuire alla scelta finale del design: un gesto democratico e simbolico che rende queste banconote ancora più “di tutti”.