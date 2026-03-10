Abbonati

Svelati i migliori aeroporti d’Europa. Un italiano è in vetta alla classifica

Andrea Fabbri

10 Marzo 2026 - 05:23

In cima alla classifica dei migliori aeroporti europei di Omio c’è, a sorpresa, uno scalo italiano. Ecco qual è e come ha conquistato il premio

Svelati i migliori aeroporti d’Europa. Un italiano è in vetta alla classifica

Quando parliamo di aeroporti efficienti, comodi e belli da vedere, difficilmente ci vengono in mente quelli italiani. Ma il cambiamento nelle tecnologie legate ai controlli di sicurezza, il miglioramento dei servizi aeroportuali e l’addio alle restrizioni sul trasporto dei liquidi, hanno permesso alle nostre strutture di fare un salto di qualità notevole.

A confermarlo è Omio, una delle piattaforme di viaggio più importanti al mondo, che ha stilato la classifica dei 50 migliori scali europei e ha piazzato al primo posto un aeroporto italiano: quello di Roma-Fiumicino.

Su quali parametri si basa la classifica di Omio

Omio ha redatto il suo studio analizzando 6 parametri fondamentali per i passeggeri: le regole sul trasporto dei liquidi, le nuove normative relative al trasporto dei dispositivi elettronici nei bagagli a mano, l’accesso alla lounge, quello al Fast Track e la media annua di cancellazioni dei voli.

A questi è stata aggiunta la valutazione dell’efficienza e del costo dei trasporti dallo scalo al centro della città.

Roma Fiumicino è l’aeroporto preferito dai viaggiatori europei

La sorpresa assoluta è trovare in vetta alla classifica uno degli spesso bistrattati aeroporti italiani. Il “Leonardo Da Vinci” di Roma-Fiumicino, però, ha registrato punteggi elevati in tutte le voci, rendendo l’esperienza pre-partenza dei passeggeri una delle migliori di tutta Europa.

Nello scalo della Capitale le nuove regole meno restrittive sul trasporto dei liquidi e dei dispositivi elettronici sono già in vigore, l’accesso al Fast Track parte da appena 10 euro e per la lounge servono soltanto 25 euro.

Aggiungiamo anche l’alta qualità e rapidità dei collegamenti verso il centro cittadino e il basso tasso di cancellazioni (poco più dell’1%) e il gioco è fatto. Roma-Fiumicino è uno dei migliori aeroporti in cui aspettare la partenza del proprio volo.

Il podio degli aeroporti europei

A fare compagnia allo scalo romano sul podio dei migliori d’Europa troviamo il Malaga-Costa del Sol Airport e il Lisbon Portela Airport. La struttura spagnola ha messo insieme punteggi simili a quella italiana e vanta un tasso di cancellazioni addirittura inferiore, pari allo 0,80%.

Quella della capitale portoghese, invece deve il suo terzo posto all’introduzione delle regole sui dispositivi elettronici, all’accesso economico al Fast Track e a un prezzo di ingresso alla lounge decisamente abbordabile.

Gli altri scali italiani in top 50

Che l’Italia abbia fatto enormi passi avanti a livello di qualità dei servizi lo conferma la presenza di ben 5 strutture nella classifica di Omio.

Scendendo al 19esimo posto troviamo il Marco Polo di Venezia che spicca per qualità e rapidità dei collegamenti verso il centro, seppur con uno dei Fast Track più costosi in Italia.

In 23esima posizione troviamo Milano Malpensa dove sono già in vigore i nuovi regolamenti sui liquidi e i dispositivi elettronici ma in cui spiccano in negativo costi e lentezza dei collegamenti verso la città.

Segue a ruota l’aeroporto internazionale di Napoli, 24esimo e premiato per la velocità dei trasporti e le tariffe dei taxi estremamente bassi. L’ultimo scalo italiano nella top 50 è quello di Palermo, 41esimo grazie a uno degli accessi al Fast Track più economici di tutto il Vecchio Continente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

