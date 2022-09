Prezzi record, come risparmiare fino a 3.350 euro: i supermercati più economici in Italia

Prezzi record per il carrello della spesa degli italiani. L’inflazione continua a salire e i prezzi dell’energia spingono anche quelli alimentari: le stime preliminari per l’indice nazionale dei prezzi al consumo ad agosto hanno segnato un nuovo aumento dello 0,8% rispetto al mese precedente e dell’8,4% su base annua.

L’indagine di Altroconsumo “Speciale Supermecati”, attraverso la raccolta e l’analisi di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città, ha indicato quali sono i punti vendita più economici nelle città e quanto può arrivare a risparmiare una famiglia, due adulti e due bambini, rispetto a quanto spende mediamente.

Nel dettaglio una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro l’anno rispetto a una spesa media, sempre annuale, di 8.550 (dati l’Istat) comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici: Aldi ed Eurospin. Ma i risparmi ci sono anche per chi acquista prodotti di marca, mista o prodotti a marchio del distributore.

Supermercati: dove conviene fare la spesa (e dove no)

In un contesto economico come quello attuale è importante comprendere se anche la grande distribuzione ha aumentato i prezzi. Confrontando l’indagine di quest’anno, con i prezzi rilevati a marzo 2022, e l’indagine dello scorso anno, prezzi di maggio 2021, Altroconsumo spiega come «ad averli aumentati di più - del 5,2% in media - sono stati i discount».

A livello locale la città dove si può risparmiare di più in assoluto è Parma, si legge sempre nell’indagine, «1.410 euro all’anno, il 18% - scegliendo il punto vendita meno caro tra super e iper visitati (Esselunga Superstore) invece che il più salato (Sigma)».

Si può risparmiare tanto anche a Venezia, Bologna, Ravenna e Vicenza; poco, invece, a Teramo, Taranto, Potenza, dove il risparmio massimo possibile oscilla tra appena 145 e 222 euro, pari al 2-3%. Il Centro-Sud, inoltre, risulta anche l’area del Paese in cui si spende di più per fare la spesa presso i supermercati e gli ipermercati visitati.

Supermercati più economici in Italia 2022

L’indagine di Altroconsumo fornisce la classifica dei supermercati e dei discount più economici del 2022 prendendo in considerazione le varie catene e suddividendole in base a tre tipologie di spesa: economica, mista o di marca.

In base al tipo di spesa che viene effettuata - prodotti economici, di marca o a marchio del distributore - cambia il supermercato di convenienza: «per una spesa mista - che include tutti questi tipi di prodotti - le insegne di supermercati e ipermercati più economiche sono Famila Superstore (come anche l’anno scorso) e Dok. Le insegne risultate più care - Carrefour Ipermercati e Bennet - sono più costose di ben l’11 e 12% rispetto alle prime per convenienza».

Per i discount, invece, è stata creata una classifica diversa perché i prodotti di marca disponibili in questo canale di distribuzione non sono comparabili con quelli di iper e super. In questo caso il supermercato più conveniente è Eurospin, dove si risparmia il 16% rispetto al discount più caro per una spesa mista, anche quest’anno Todis.

Dove si trovano i prodotti più economici

Per quanto riguarda i prodotti più economici. La classifica della spesa più economica in assoluto, «cioè fatta comprando solo i prodotti meno cari sullo scaffale», è dominata nelle prime sette posizioni dai discount.

Per chi non vuole rinunciare ai prodotti di marca in questo caso è Esselunga, seguita da vicinissimo da Esselunga Superstore e dalle ex prime in classifica, Famila e Spazio Conad.

I supermercati più economici in Italia nel 2022

Città Supermercato Indice Risparmio in città Alessandria MERCATÒ EXTRA via Vecchia Torino 20 107 920 € Ancona OASI via Giulio Pastore Sassari 30 110 883 € Aosta CARREFOUR Les Halles D’Aoste, loc. Autoporto 22, Pollein 118 427 € Arezzo ESSELUNGA viale Leonardo da Vinci 20, ang. via Sala Vecchia 108 555 € Ascoli OASI Al Battente via del Commercio 52 119 278 € Asti ESSELUNGA corso Ivrea, ang. corso Torino 109 584 € Bari SPESAPIÙ 365 via Martiri delle Foibe 2 107 753 € Bergamo ESSELUNGA via Filippo Corridoni 30 107 986 € Bologna SPAZIO CONAD Vialarga, via Larga 10 110 1.327 € Bolzano IPERPOLI via Luigi Galvani 3 113 631 € Brescia SUPER ROSSETTO via Triumplina piazza Caduti di Nassiriya, Concesio 104 1.299 € Cagliari SUPERPAN via Santa Gilla 18 118 566 € Campobasso FAMILA via San Giovanni dei Gelsi 37 112 347 € Caserta FAMILA SUPERSTORE viale Carlo III 115 373 € Catania IPERCOOP Katanè via Quasimodo 1, Gravina di Catania 114 644 € Catanzaro CRAI EXTRA viale Crotone 169, loc. Catanzaro Lido 117 511 € Como ESSELUNGA via Carloni, ang. via Solone Ambrosoli 110 849 € Cosenza CONAD viale Crati S.S. 107 snc 115 355 € Cremona SUPER ROSSETTO I Navigli via delle Fiamme Gialle 16/18 105 1.221 € Cuneo SPAZIO CONAD via Margarita 8 110 757 € Firenze COOP.FI via Petrosa 19 106 743 € Foggia SPAZIO CONAD via Michele Zannotti 200 111 572 € Genova ESSELUNGA via Piave 3 114 908 € L’Aquila OASI loc. Bazzano 114 653 € La Spezia ESSELUNGA corso Nazionale 578 111 568 € Latina ESSELUNGA SUPERSTORE via Misurata 8, Aprilia 114 966 € Lecce SPAZIO CONAD S.S. 16 Lecce-Maglie km 962,7, Cavallino 112 593 € Livorno ESSELUNGA viale Francesco Petrarca 85 110 638 € Lucca ESSELUNGA viale San Concordio 665 110 473 € Mantova ESSELUNGA piazzale Arnoldo Mondadori 2 102 1.032 € Messina PAGHIPOCO via Catania 162 111 718 € Milano ESSELUNGA SOTTOCASA via Mac Mahon 128 107 1.024 € Modena SUPER ROSSETTO via Statale 246, loc. Spezzano 105 905 € Monza IPER via della Guerrina 98 111 986 € Napoli CONAD via Roma verso Scampia 144/D 112 637 € Novara TIGROS via Monte San Gabriele 52 108 838 € Padova FAMILA La Corte via Riccardo Bajardi 5, loc. Mortise 109 651 € Palermo IPERCOOP Forum Palermo via Pecoraino, ang. via Laudicina 114 701 € Parma ESSELUNGA SUPERSTORE via Emilia Est 230/A 110 1.410 € Pavia FAMILA MARKET via Umberto Olevano 112 725 € Perugia EMISFERO via Fiesole 1, loc. Settevalli 113 769 € Pesaro SPAZIO CONAD via Juri Gagarin snc 112 623 € Pescara INTERSPAR Porte di Pescara via Tiburtina Valeria 386 116 516 € Pisa ESSELUNGA SUPERSTORE via Cisanello 109 855 € Pistoia CONAD SUPERSTORE viale Adua 223 109 260 € Potenza CRAI EXTRA via della Siderurgica 5 121 222 € Ravenna EXTRACOOP via Marco Bussato 220 112 1.317 € Reggio Calabria CONAD via Sottolume Traversa Scordino 16 118 339 € Rimini SPAZIO CONAD via Caduti di Nassiriya 20 111 668 € Roma SPAZIO CONAD Porta di Roma via Alberto Lionello 201 111 1.226 € Rovigo FAMILA SUPERSTORE via VIII Marzo 13 107 558 € Salerno MAXI SIDIS via Arcangelo Rotunno 41 115 389 € Sassari CONAD viale Giovanni Amendola 26 120 259 € Savona MERCATÒ via Nizza 43 R 113 477 € Taranto IPERCOOP via per Montemesola km 10 115 208 € Teramo CONAD via Maria Palma Mezzopreti snc 118 145 € Torino ESSELUNGA via Torino 50 107 988 € Trento IPERPOLI via Gemma De Gresti 5 111 1.025 € Treviso MEGA via Noalese 110 102 775 € Trieste FAMILA SUPERSTORE via Valmaura 4 113 625 € Udine PANORAMA viale Palmanova 109 113 693 € Varese FAMILA SUPERSTORE via Valganna 34 108 889 € Venezia FAMILA SUPERSTORE via Eugenio Carlo Pertini 14, Mestre 110 1.377 € Verona SUPER ROSSETTO via Monti Lessini 76, loc. Mattarana 104 1.185 € Vicenza EMISFERO Vicenza strada delle Cattane 71 100 1.311 €