Supermercati aperti o chiusi a Ferragosto? Ecco dove fare la spesa

Ogni anno il 15 agosto (nella festività di Ferragosto) si organizzano gite fuori porta e grigliate con amici e parenti. Questo comporta una preparazione sugli orari dei supermercati. Ecco quali sono i supermercati aperti o chiusi a Ferragosto per sapere dove fare la spesa e non rimanere senza scorte per la gita.

Sappiamo che da Regione a Regione e da supermercato a supermercato gli orari possono variare. Anche all’interno della stessa catena di supermercati gli orari possono essere differenti, poiché i gestori o le necessità locali sono differenti. In ogni caso quest’anno, assecondando un trend che di anno in anno diventa sempre più comune, sono molti i supermercati aperti nella giornata di domenica 14 e lunedì 15. A variare possono essere gli orari, con turno completo o turno di metà giornata.

Vediamo che cosa cambia da Nord a Sud per le principali catene di supermercati italiane e quali sono le catene di supermercati aperti e quelli chiusi nella giornata di Ferragosto.

Ferragosto 2022, supermercati aperti e chiusi: Esselunga

Esselunga, con i suoi oltre 160 supermercati, prevede aperture diversificate in tutto lo stivale. Ad esempio a Milano ci sono circa 30 supermercati aperti al pubblico, ma con orario limitato fino alle 14 di pomeriggio.

Diversa invece la gestione per i supermercati di Roma, dove negli store di viale Palmiro Togliatti Esselunga sarà aperto dalle 8 alle 20. In generale è possibile leggere sul sito di Esselunga quali supermercati rimarranno aperti dalle 8 alle 14 in tutta Italia, mentre gli orari completi straordinari si possono controllare sulla mappa del sito di Esselunga.

Ferragosto 2022, supermercati aperti e chiusi: Conad

La catena di supermercati Conad ha deciso invece di rimanere in gran parte chiusa. Negli store italiani sarà possibile accedere solo in alcuni casi, dalle 8 alle 22, con apertura speciale a Milano. Per conoscere gli orari degli altri punti vendita è necessario controllare sul sito. In molti casi però non è disponibile visualizzare l’orario speciale del 15 agosto e in questo caso è bene chiamare il punto vendita per conoscere con sicurezza gli orari del giorno festivo. Il linea di massima però gli store dovrebbero essere chiusi.

Ferragosto 2022, supermercati aperti e chiusi: Carrefour

Per la catena di supermercati Carrefour bisogna distinguere i supermercati Carrefour e quelli Carrefour express. Nel primo caso infatti i negozi potrebbero rimanere chiusi o aperti con orario limitato. Mentre i negozi Carrefour express avranno aperture differenziate con orario, per esempio a Milano, dalle 9 alle 14 e poi dalle 16 alle 21.

Aperti anche a Roma con lo stesso orario spezzato. Per maggiori informazioni è bene controllare sul sito di Carrefour Italia o chiamare nella sede più vicina alla propria abitazione.

Ferragosto 2022, supermercati aperti e chiusi: Iper

La catena di supermercati Iper ha pubblicato una lista con orari speciali, aperture e chiusure dei punti vendita. Ecco qui di seguito le aperture e le chiusure del 15 agosto per i punti vendita della Lombardia:

Aperture e chiusure Iper Orario speciale catena Iper (Lombardia)

Ferragosto 2022, supermercati aperti chiusi: Lidl

Infine i supermercati della catena Lidl. Questa ha previsto aperture speciali per Ferragosto nelle principali città italiane. A Milano infatti saranno aperti gli store dalle 9 alle 13, mentre a Roma saranno aperti nella fascia oraria dalle 9 alle 21:30. Come per altri supermercati, per avere informazioni più specifiche sul supermercato della propria zona, è necessario visitare il sito Internet della Lidl o chiamare lo store specifico.