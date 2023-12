I supermercati rimarranno aperti o chiusi il 24, 25 e 26 dicembre? È questa una delle domande più impellenti a cui i cittadini cercano di trovare una risposta.

Si sa, le festività natalizie sono uno dei periodi più belli dell’anno, giorni in cui potersi sedere a una lunga tavolata con amici e parenti, trascorrendo le giornate giocando alla tombola, raccontandosi vecchi ricordi e a preparare i famosi cenoni e pranzi di famiglia.

È anche per questo che in molti si domandano se i supermercati rimarranno aperti, chi perché teme di dover correre all’ultimo minuto presso i punti vendita per comprare gli ultimi ingredienti, chi perché vorrebbe che i propri cari - i lavoratori di quei supermercati - trascorressero anche loro del tempo in famiglia.

È quindi importante dare una risposta chiara e definitiva a questo dubbio amletico. Di seguito riporteremo gli orari di apertura e chiusura delle più grandi marche di supermercati. Ecco tutto quello che serve sapere sugli orari dei supermercati a Natale.

Supermercati aperti o chiusi Vigilia, Natale e Santo Stefano

Natale è ormai alle porte ed è utile sapere quali saranno i supermercati che resteranno aperti o meno durante le festività natalizie per gli ultimi acquisti. Bisogna, infatti, tener presente che ogni catena può decidere se tenere aperti o meno i propri punti vendita, e a volte gli orari di una stessa catena possono variare in base ai territori. Per questo si consiglia gli utenti di verificare sempre l’apertura e gli orari sui siti ufficiali del proprio punto vendita, che sia in grandi o piccole città.

1) Esselunga

I negozi della catena resteranno chiusi nei giorni festivi, quindi le saracinesche rimarranno abbassate il 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2024. Nel giorno della vigilia di Natale, invece, il 24 dicembre rimarranno aperti tutti i punti vendita dalle 7.30 alle 20

2) Pam

Anche la Pam ha deciso di chiudere per alcuni giorni festivi: tutti i punti vendita rimarranno chiusi il 25 dicembre e 1° gennaio. Lo stesso non vale per il 26 dicembre quando alcuni punti vendita rimarranno aperti. Aperture previste anche il 24 e 31 dicembre. Dato che gli orari potrebbero variare a seconda dei territori, si consiglia di consultare gli orari sul sito ufficiale.

3) Carrefour

Non ci sono indicazioni univoche per Carrefour: i negozi della catena osserveranno orari differenti durante le festività, i turni di apertura nel dettaglio, a seconda delle regioni e delle città di riferimento, si possono trovare sul sito ufficiale della catena di supermercati

4) Conad

Sarà un No stop per i punti vendita Conad nel giorno della Vigilia di Natale: i supermercati rimarranno aperti dalla mattina alla sera il 24 dicembre, benché gli orari di chiusura potrebbero variare a seconda del territorio. Non ci sono indicazioni univoche per il 25 e 26 dicembre e questo perché ogni supermercato è gestito da singole cooperative, indipendenti nella scelta degli orari. Per tale ragione si consiglia di andare si conad.it nella voce “negozi e volantini” per trovare gli orari.

5) Coop

I negozi Coop rimarranno aperti il giorno della Vigilia di Natale mentre il 25, 26 dicembre e 1° gennaio saranno aperti solo i punti vendita nelle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche, con orari specifici. È possibile verificare l’apertura di un punto vendita specifico dal sito ufficiale

6) Lidl

Anche per la Lidl i punti vendita rimarranno chiusi il giorno di Natale, il 25 dicembre, mentre rimarranno aperti il 24 dicembre, in occasione della vigilia. Non ci sono però indicazioni per il 26 dicembre, dove gli orari potrebbero differire. Si rimanda come sempre alla lettura degli orari indicati sul sito.

7) Aldi

Il 24 dicembre tutti i punti vendita saranno aperti con il consueto orario. Per il giorno di Natale, invece, il 25 dicembre rimarranno chiusi per la festività giorno; mentre in occasione di Santo Stefano, 26 dicembre, i negozi saranno aperti con l’orario domenicale. Per Capodanno, il 1° gennaio, le saracinesche rimarranno chiuse.

8) MD

Anche per i negozi MD resteranno aperti il 24 dicembre dalle 8.00 alle 19.00, benché per i punti vendita situati nei centri commerciali gli orari potrebbero variare. Saranno invece chiusi il 25 e 26 dicembre. Per il dettaglio di ogni singolo negozio è possibile consultare il sito ufficiale

9) Iper

La vigilia di Natale e il 31 dicembre i negozi sono quasi tutti aperti con un orario ridotto, mentre le serrande e le saracinesche resteranno chiuse a Natale e Capodanno, mentre il 26 dicembre saranno attivi con l’orario consueto.

10) Famila

Infine, per i punti vendita Famila resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre e 1° gennaio. Sono previsti invece gli orari ridotti il 24 e il 31 dicembre. In ogni caso è sempre bene consultare i siti ufficiali di ogni grande linea di supermercati per confrontare gli orari di apertura indicati e quelli dei singoli punti vendita che potrebbero variare.