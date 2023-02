Stipendio da 60 mila euro per 120 giorni di lavoro: il posto è ancora vacante, chi può candidarsi?

Un lavoro nel mondo dell’istruzione della Cybersicurezza che consenta di lavorare solo 120 giorni l’anno, guadagnando ben 60 mila euro annui. È questa l’offerta dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio che è ancora in cerca del proprio direttore didattico, tanto che la Regione è stata costretta a pubblicare un secondo avviso pubblico per cercare una figura idonea a ricoprire questo ruolo.

Nonostante sia un lavoro ben retribuito, infatti, sembra che solo una persona si sia presentata per proporsi come candidato per la posizione, peccato che questa non avesse i requisiti minimi necessari per ricoprire tale posizione.

Infatti come si può leggere nel verbale del comitato scientifico incaricato di valutare i profili e scegliere un direttore, risalente al 17 gennaio 2023, è stata deliberata “la non ammissibilità dell’unica candidatura pervenuta, per assenza dei requisiti minimi” richiesti dall’avviso. Per questo, l’Accademia si è vista costretta a pubblicare un nuovo avviso, revisionando “alcuni” dei requisiti minimi nell’ottica di assicurare la “massima partecipazione alla procedura e, al contempo, garantire la qualità dell’esperienza professionale dei candidati”.

Sicuramente l’Accademia non si aspettava un così basso riscontro, data soprattutto la paga di 60mila euro all’anno.

Accademia di Cybersicurezza, direttore didattico: cosa fa e stipendio

L’Accademia di cybersicurezza del Lazio, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, rappresenta una scuola di alta formazione dedicata alla sicurezza informatica, pubblica e gratuita, realizzata grazie ad un accordo tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la cybersicurezza Nazionale.

Al momento l’Accademia vorrebbe realizzare alcuni percorsi formativi per il biennio 2022-2024, tra i quali trovano posto quelli di: cybersecurity technician, cybersecurity risk manager, cybersecurity architect, cyber threat intelligence specialist.

Per poter garantire lo svolgimento di queste attività formative, l’Accademia necessità però di un direttore didattico, il quale dovra occuparsi di:

promozione, coordinamento e regolazione dell’ attività didattica dei percorsi formativi attivati nell’ambito dell’offerta didattica

e regolazione dell’ dei percorsi formativi attivati nell’ambito dell’offerta didattica predisposizione delle linee strategiche e programmatiche della formazione , organizzazione dell’attività, facendo attenzione all’ integrazione tra i corsi ,

e programmatiche della , organizzazione dell’attività, facendo attenzione all’ , presidio e coordinamento dei Docenti dell’Accademia;

garanzia della promozione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attività di formazione ed assicurazione del raggiungimento degli obiettivi formativi dei percorsi;

gestione degli accordi di collaborazione con stakeholder del settore, enti e associazioni, coerenti con le finalità del progetto;

con del settore, enti e associazioni, coerenti con le finalità del progetto; coordinamento della comunicazione attinente alle attività didattiche, culturali e istituzionali, rivolta ai docenti e studenti

organizzazione e definizione del calendario didattico;

attribuzione dei moduli didattici di insegnamento ad ogni docente incaricato.

Un lavoro di sicuro impegnativo, ma che prevede un contratto di 36 mesi, con circa 120 giorni lavorativi ogni anno, con uno stipendio di 60 mila euro all’anno .

Accademia Cybersicurezza, direttore didattico: chi può candidarsi

L’incarico richiede ovviamente una forte specializzazione, specialmente in un periodo in cui la sicurezza informatica è diventata importante per aziende e pubbliche amministrazioni. Oltre ai requisiti generali, come non avere un’età inferiore ai 18 anni, essere in possesso dei diritti politici, non essere stato destituito o licenziato.

I requisiti minimi sono stati quindi rivisti dall’Agenzia per ottenere questo lavoro sono:

il possesso di una laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente.

aver svolto almeno 10 anni , un’attività professionale di direzione o coordinamento didattico di corsi di formazione, di cui almeno 8 anni nello sviluppo di progettualità didattiche nell’area dei servizi digitali o della sicurezza informatica.

, un’attività professionale di direzione o di corsi di formazione, di cui almeno nello sviluppo di nell’area dei servizi digitali o della sicurezza informatica. la conoscenza della lingua inglese con un livello B2.

Accademia Cybersicurezza: quando inviare la domanda

Per potersi candidare gli aspiranti direttori didattici dovranno inviare tramite Pec, la domanda con tutta la dovuta documentazione alla mai bandodocenti.acl.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre le 12.00 dell’8 marzo 2023.

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura «avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un direttore didattico presso l’accademia di cybersicurezza Lazio» in maiuscolo. La mail dovrà avere come allegato: