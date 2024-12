Siamo sull’orlo del baratro. VIDEO

L’interrogativo è sempre lo stesso: cosa aspettarsi da Donald Trump? In questa fase transitoria in molti stanno cercando di capire come sarà il futuro - non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero - quando il tycoon il prossimo 20 gennaio tornerà a essere il presidente degli Stati Uniti.

Tutte le attenzioni a riguardo sono rivolte sostanzialmente su due aspetti: la delicata situazione economica internazionale e la guerra in Ucraina, due argomento strettamente collegati tra di loro.

La situazione soprattutto per l’Europa non sarebbe delle migliori stando a quanto detto dal giornalista indipendente Roberto Mazzoni che, durante l’ultima puntata di Visto dagli Usa il format in onda sul canale YouTube di Money.it, ha lanciato l’allarme sui rischi che stiamo correndo.

In particolare la Germania da tempo in crisi sarebbe un grosso problema per tutta l’Unione europea, con la guerra in ucraina che sarebbe una delle cause principali di questa spirale negativa dentro la quale da tempo è precipata quella che una volta era la “locomotiva d’Europa”.

Per Mazzoni la situazione è delicata anche negli Stati Uniti, dove il mercato del lavoro però è totalmente diverso dall’Italia e l’Europa, con la stretta promessa da Trumo all’immigrazione irregolare che per il giornalista - da tempo di stanza negli Usa - potrebbe portare dei benefici.

Il fatto che alle recenti elezioni Usa in tanti siano andati a votare soprattutto tra i più giovani, significherebbe che si “rendono conto che siamo sull’oro del baratro e che bisogna fare qualcosa, qualcosa di importante, qualcosa di non di drastico necessariamente, ma qualcosa che cambia la situazione in modo profondo”.

“La cosa migliore da fare in questo caso - ha spiegato Mazzoni - è togliere tutti i vari freni che la burocrazia, l’apparato socialista e tutti i meccanismi costruiti, in particolare nell’Unione Europea e poi copiati negli Stati Uniti, hanno messo in questi vari decenni che impediscono agli imprenditori, agli inventori, a chi ha delle nuove idee, di lanciarle e di prosperare”.

Negli Stati Uniti il mercato del lavoro è completamente diverso rispetto ad esempio (0:03) a quello italiano, ma anche lì c’è la percezione che tra intelligenza artificiale, tra rivoluzioni (0:11) in corso, c’è il rischio che tante persone non avranno un lavoro e quindi potrebbe riaffacciarsi (0:21) quell’idea del sussidio che poi potrebbe prendere anche la piega di credito sociale. Come sta (0:31) andando la questione lavoro? Allora qui il lavoro, la situazione lavorativa è un po’ particolare. (0:42) Diciamo il mercato del lavoro americano è sicuramente più fluido rispetto a quello (0:45) europeo e non è difficile trovare lavoro in America, bisogna vedere se è il lavoro che uno (0:51) vuole, però il lavoro lo trova.

Il problema è che oggi molte persone fanno due o tre lavori, (0:57) perché il costo della vita è tale da costringere appunto a dover avere più stipendi e sicuramente (1:05) il livello di stipendi non ha tenuto il passo con l’inflazione. In più l’afflusso enorme di immigrati (1:12) legali che c’è stato durante la presidenza Biden ha impattato sul lavoro, sul livello di stipendi, (1:20) perché sarebbero persone che sono qui in modo clandestino, sono disposte a lavorare in nero e (1:25) a lavorare a meno e questo toglie lavoro, toglie risorse e appesantisce al tempo stesso le casse (1:32) dello Stato che deve provvedere magari dando appunto un assegno mensile piuttosto che servizi (1:41) sociali, tutte a spese dei contribuenti, degli altri contribuenti. Quindi il fatto che Trump (1:48) abbia promesso di fare pulizia degli immigrati illegali, quindi accettare soltanto immigrazione (1:53) legale e che il nuovo responsabile della gestione dell’immigrazione abbia detto dovete preparare a (2:01) fare le valigie, presuppone che questo tipo di situazione sia destinato a trasformarsi, (2:09) tuttavia il costo della vita rimane alto.

Quindi come lo affronteranno? Naturalmente (2:17) l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale perché dovrebbe aumentare l’efficienza (2:24) e aumentando l’efficienza dovrebbe generare nuovi posti di lavoro, non necessariamente nuovi posti (2:29) di lavoro che richiedano il riqualificarsi o imparare cose nuove, ma anche semplicemente (2:34) posti di lavoro tradizionali però in altri posti, in altre aziende, in altri stati. L’americano non (2:42) ha particolare difficoltà a spostarsi da uno stato all’altro, ha vantaggiato dal fatto che la lingua (2:47) è comune, che la valuta è comune, che in pratica lo stile di vita non cambia. Per quello che riguarda (2:55) l’Europa credo che il problema sia più profondo.

La Germania ha avuto una politica di immobilismo (3:06) per tanto tempo, politica che ha svantaggiato gli investimenti e ha svantaggiato quella che (3:14) poteva essere l’innovazione. Molto del know-how che rendeva l’industria tedesca eccellente si è (3:21) trasferito altrove, in Cina tipicamente, e al tempo stesso il vantaggio competitivo del prodotto è (3:31) diminuito, perché si possono trovare macchine di buona qualità, oggi proveniente dall’Oriente, (3:37) oppure anche negli Stati Uniti c’è una qualità maggiore rispetto prima, ma il vero punto di (3:45) demarcazione è stato l’inizio di questa guerra con l’Ucraina e il taglio della connessione con la (3:52) Russia, con l’alimentazione di gas russo che era a basso costo e invece l’adozione di gas da altre (4:00) fonti, Stati Uniti piuttosto che altre fonti, che tuttavia si rivelano incostanti e sicuramente più (4:08) costose. E poi i tedeschi hanno complicato ulteriormente la situazione chiudendo le proprie (4:14) centrali nucleari, una decisione che non si riesce a capire da cosa è stata motivata se non da un (4:22) desiderio di autodistruzione, sa di fatto che oggi il costo d’energia in Germania non giustifica e (4:28) non consente più di produrre come prima e finché i russi abbiano detto che possono riaprire il (4:38) rubinetto domani perché una delle condotte del Nord Stream 2 è ancora funzionante.

Vediamo che (4:45) non c’è interesse da parte del governo tedesco a dare corso in tal senso, mi sembra che gli (4:52) ucraini vogliono chiudere anche l’ultima conduttura che passa attraverso l’Ucraina e che poi arriva (4:57) forse in Austria, non saprei. Quindi in futuro il polo di approvvigionamento del gas naturale (5:05) russo a basso costo sarebbe la Turchia e tutto questo crea delle distorsioni enormi e che non (5:13) risolvi con le sanzioni o con le tariffe, imponendo tariffe sul prodotto cinese piuttosto che altre (5:19) cose. Io credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato un fatto importante, che si può (5:26) vivere senza l’Europa, scusatemi, ma i russi hanno dimostrato che senza l’accesso e il contributo del (5:35) mercato europeo stanno benissimo, mi sembra che oggi siano la quarta la quarta economia nel mondo, (5:41) stando alle statistiche ufficiali, dopo Stati Uniti, Cina e India, quindi il G7 mi sembra che non abbia (5:49) più significato di esistere e se la Russia ha scoperto questo, lo possono scoprire anche gli (5:56) Stati Uniti, voglio dire se gli Stati Uniti si spostano a Ovest come peso e rimettono a posto un (6:06) pochino i rapporti con la Cina, con cui comunque non possono tagliare i ponti e la Cina non può (6:11) tagliare i ponti con gli Stati Uniti in modo drastico perché sono troppo interdipendenti, (6:15) ma magari fanno una separazione consensuale, si dividono un po’ le cose, riportano gli Stati Uniti (6:23) quelle industrie che oggi sono a Taiwan e che rendono Taiwan indispensabile e che quindi a quel (6:29) punto ridurrebbe l’importanza di Taiwan per gli Stati Uniti e ridurrebbe la potenzialità di (6:37) conflitto in quell’area.

Nel momento in cui si lavora su questo e si lavora sull’asse Sud America (6:42) per le risorse naturali e per i mercati potenziali che possono aprirsi anche in Sud America, gli (6:52) Stati Uniti possono ridurre in modo significativo l’import-export con l’Europa e continuano ad andare (6:57) abbastanza bene. Quindi il problema fondamentale dell’Europa è che deve capire che cosa vuole fare, (7:05) secondo me il progetto europeo non ha più senso e le singole nazioni devono incominciare a trovare (7:11) una loro destinazione individuale, trovare delle loro alleanze, fare degli accordi commerciali (7:18) individuali, incominciare a muoversi con le proprie gambe, anche perché ormai le differenze (7:24) di interessi ci sono sempre state, le frizioni interne, ma finché le cose andavano abbastanza (7:29) bene si passava sopra ai problemi. Ma adesso il problema è sistematico, la Germania non si (7:38) recupererà tanto presto, non sappiamo quando, non sappiamo come, non sappiamo se e la Germania è (7:45) sempre stato il motore industriale ed economico dell’Arizona e dell’Unione Europea.

Venendo (7:52) a mancare il motore è come se fosse una specie di Titanic senza motore che va alla deriva e nel (8:03) frattempo con gli iceberg all’orizzonte e nel frattempo sono tutte lì che si litigano su come (8:11) mettere le sedie sul ponte. Io voglio stare seduto qua, tu vuoi stare seduto là, non si (8:17) guarda alla sostanza delle cose. È il momento di trovare una buona sciarupa e cercare una (8:23) destinazione diversa.

Io credo che al di là della presidenza Trump, che è anche frutto secondo me (8:29) dei nostri tempi, il mondo stia cambiando e la situazione della guerra in Ucraina con questo (8:39) improvviso colpo di scena da parte dei russi, che in effetti mette un po’ tutti sul chi va là, ci (8:47) dimostra che tutto quello che avevamo per scontato e che era in qualche modo consolidato nella nostra (8:54) esperienza dalla fine seconda guerra mondiale a oggi non c’è più e ci sarà tanta gente che sarà (9:02) ancora convinta che sarà così e che debba essere così, cosietti nostalgici, ma di fatto non c’è (9:07) più. Quindi le cose stanno cambiando e anche negli Stati Uniti, c’è chi se ne ha reso conto, cerca (9:13) di cambiare le cose all’interno degli Stati Uniti medesimi, che è un lavoro mostruoso, me ne rendo (9:19) conto, e sarà la stessa cosa all’interno dell’Unione Europea. Però l’ha fatto e vediamo che per esempio (9:25) la chiave negli Stati Uniti è stata quella dove alcuni Stati hanno iniziato a muoversi in modo (9:30) più indipendente e a forzare determinati cambiamenti.

La Florida è un esempio in questo (9:38) senso. Allora chiudiamo con questa sorta di battuta, ma non troppo, di Fabiano che dice (9:47) potrebbe essere Trump, Musk e il vero Satoshi Nakamoto, perlomeno in senso logico, per come (9:52) stanno andando le cose? Beh non credo, però diciamo che sono l’espressione di un momento (10:06) storico. Gli americani, credo che anche a giudicare dal numero di persone che sono andate a votare, (10:13) dall’età molto più bassa degli elettori, quindi un coinvolgimento di molti giovani che non avevano (10:19) mai votato o che non avevano votato prima, dimostrano una maggiore sensibilità rispetto (10:27) alla situazione generale del paese.

Si rendono conto che siamo sull’oro del baratro e che bisogna (10:33) fare qualcosa, qualcosa di importante, qualcosa di non di drastico necessariamente, ma qualcosa che (10:41) cambia la situazione in modo profondo e la cosa migliore da fare in questo caso è togliere tutti i (10:52) vari freni che la burocrazia, l’apparato socialista e tutti i meccanismi costruiti, in particolare (10:59) nell’Unione Europea e poi copiati negli Stati Uniti, hanno messo in questi vari decenni che (11:05) impediscono agli imprenditori, agli inventori, a chi ha delle nuove idee, di lanciarle e di (11:14) prosperare. Paradossalmente è più dinamica una Cina comunista che non gli Stati Uniti, (11:20) il che è demenziale e oggi la Russia ci ha dimostrato che con un decimo, forse meno di (11:25) un decimo del budget militare statunitense, sono avanti rispetto agli Stati Uniti forse di vent’anni (11:32) come tecnologia militare, cioè hanno armi, il missile nuovo, Oreshnik si chiama, devo memorizzare (11:42) sto nome, il nuovo missile, non solo di quei missili, affonda una portaerei e tutte le navi (11:48) di compagnia perché non possono difendersi da un missile di quel genere, data la velocità, non so se (11:54) capite, quindi l’arma segreta che gli Stati Uniti hanno avuto finora che erano le portaerei con il (12:01) sistema di navi a contorno che difendevano la portaerei, che facevano da supporto e che (12:07) consentivano agli Stati Uniti di proiettare la forza militare ovunque nel mondo, sta per andare a picco (12:14) letteralmente e tra l’altro questa è una cosa, una novità perché persone come Douglas McGregor e altri (12:20) esperti militari statunitensi hanno detto che il sistema americano è obsoleto da tempo e deve (12:27) essere riformato da cima a fondo, per fare una cosa di questo genere deve avere qualcuno che tolga (12:33) tutti i vari regolamenti e complicazioni burocratiche che ci sono e poi che porti (12:40) anche un inventiva di tipo imprenditoriale, di tipo di innovazione, Trump negli ultimi giorni (12:50) delle elezioni parlava spesso del missile di Musk che è atterrato ed è stato preso dalla struttura (13:00) da cui era decollato, un’impresa notevole che nessuno è riuscito a fare finora e che dimostra (13:07) che gli Stati Uniti possono avere un’eccedenza tecnologica in alcuni settori e quindi dà la (13:13) speranza e anche la spinta all’ingegno americano di reinventarsi e di competere invece che combattere (13:22) che è molto meglio e credo che lo stesso lo stesso spirito possa esistere anche in Italia o in altri (13:30) paesi europei che sono sempre stati innovativi perché non c’è dubbio che la Germania è stata (13:35) innovativa per molti versi, l’Italia lo è stata, anche la Gran Bretagna lo è stata in alcuni (13:40) settori quindi solo che devono uscire da questa cappa burocratica inutile e soffocante che non (13:49) serve assolutamente niente e solo a questo punto è semplicemente una palla al piede e una palla al (13:55) collo combinate e trovare il modo per in qualche modo sganciarsi anche parzialmente, avere una (14:05) leadership politica che capisce dove tira il vento e che non va da una parte all’altra in (14:10) continuazione ma sceglie una traiettoria e sposa un alleato politico e economico estero con cui (14:21) collaborare che abbia buone prospettive di successo e da lì costruire una base di rinnovo (14:29) anche perché se c’è una base solida poi l’evoluzione viene da sé, la gente una volta che la si lascia (14:39) lavorare e si incentiva l’industriosità si dà da fare, se invece si fa il contrario naturalmente (14:48) si ottiene un risultato come quello che c’è oggi in Germania che è un risultato prevedibile ma anche (14:56) al tempo stesso disastroso per i tedeschi.