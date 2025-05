Se hai questi gadget e giochi di Star Wars puoi rivenderli a più di 5.000 euro

Spade laser, astronavi, viaggi nell’iper spazio e, sempre presente, l’eterna lotta fra bene e male. Ovviamente stiamo parlando di Star Wars, una delle saghe cinematografiche e uno dei franchise più famosi e ricchi di tutti i tempi.

Un mondo, quello di Guerre Stellari, che ha originato un collezionismo incredibile in cui i gadget e i giocattoli più rari possono essere rivenduti a diverse migliaia di euro. Scopriamo quelli che valgono davvero una fortuna.

Le minifigure LEGO Star Wars che puoi rivendere a più di 1.000 euro

Passiamo dalle action figure della saga originale degli anni ‘70 alle più recenti minifigure targate LEGO.

Una delle più ricercate appartiene al set Bombardiere della Resistenza del 2019 e raffigura un pilota di caccia con le sembianze di Finch Dallow. Se ne abbiamo una potremmo rivenderla a circa 1.000 euro.

Si sale di prezzo con l’edizione di Boba Fett risalente al box Cloud City del 2003. Personaggio stampato su braccia e gambe, è valutato in condizioni pari al nuovo più di 2.000 euro.

Il “mini-LEGO” Star Wars più raro in assoluto, però, è la versione del droide C-3PO prodotta in appena 10.000 esemplari nel 2007. Un pezzo da collezione unico, in colorazione oro, che venne inserito nei set LEGO in maniera casuale. I pochi fortunati che ne hanno uno possono rivenderlo a quasi 3.000 euro.