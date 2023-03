Sciopero generale 8 marzo 2023, settori e città coinvolte

L’8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna che ne commemora le conquiste sociali, economiche e politiche, è stato indetto lo sciopero generale. La mobilitazione ha come motivazione il divario salariale tra uomini e donne e la sistematica violenza di genere. Non manca neanche il tema dell’aborto, attaccato dalla retorica del governo Meloni fin dal suo insediamento.

Per questi motivi, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stato indetto uno sciopero l’8 marzo 2023, con la mobilitazione di numerosi sindacati. Tra le firme: Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Saranno quindi numerosi i settori coinvolti, non solo il trasporto pubblico locale. Come ogni anno infatti lo sciopero indetto l’8 marzo è “generale”, quindi tutte le lavoratrici e tutti lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi sono chiamati a partecipare. Sono allo stesso modo coinvolte tutte le città, ma i maggiori disagi saranno vissuti nei capoluoghi e nella Capitale, dove si terranno le principali manifestazioni pubbliche.

Lo sciopero dell’8 marzo arriva a distanza di pochi giorni dalla mobilitazione di Fridays For Future che ha lanciato lo “Sciopero globale per il clima” in tutto il mondo il 3 marzo. Marzo è un mese caldo per gli scioperi, infatti è previsto anche quello del comparto aereo, segnato sul calendario per il 17 marzo e che sta già facendo tremare le compagnie aeree in vista della stagione estiva con oltre 90.000 voli cancellati.

Sciopero generale 8 marzo: quali i settori coinvolti

Come ogni anno l’8 marzo è stato indetto lo sciopero generale e nazionale. Sono molte le sigle sindacali coinvolte e quelle dell’attivismo che hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di scendere in piazza contro il divario salariale, la violenza di genere, sul diritto all’aborto e le diverse discriminazioni intersezionali che coinvolgono le donne. Tutti sono richiamati a scioperare, sia i dipendenti pubblici che quelli del settore privato.

I settori coinvolti sono quindi nazionali e totali, dalla scuola alla sanità, dai trasporti - con lo stop del servizio pubblico - ai servizi commerciali e del terzo settore. Disagi sono previsti per il trasporto pubblico che resterà fermo e non garantirà, a partire dalla mezzanotte fino alle 21 dell’8 marzo, i collegamenti. Stop anche ai collegamenti verso le isole e sulle autostrade.

Sciopero generale 8 marzo: le città che si fermeranno

Saranno più di 100 i paesi coinvolti nello sciopero generale organizzato dai movimenti transfemministi per l’8 marzo. Il diritto allo sciopero, va ricordato, è di tutti lavoratori e di tutte le lavoratrici che possono sempre partecipare.

Anche per questo l’8marzo è uno degli scioperi generali più sentiti e che coinvolgono le principali città italiane con marce ed eventi. I servizi, i settori e le città che si fermeranno sono quindi la totalità, ma i maggiori disagi per chi non partecipa allo sciopero saranno sentiti a Roma, Milano, Napoli e Bologna dove il trasporto pubblico subirà uno stop di 24 ore. A rischio anche le fasce orarie per dirigersi a scuola e sul posto di lavoro.

Nello sciopero sono coinvolte tutte le realtà di trasporto pubbliche da quelle metropolitane, a quelle di trasporto aereo e navale. Difficoltà anche sulle autostrade, dove non sarà presente personale.