Questo vecchio telefono vale più di un Bitcoin. E forse ce l’hai in casa

Come scrivere i prompt per ottenere risultati perfetti dall’AI

Hai mai pensato che un vecchio telefono, abbandonato in un cassetto, potrebbe valere una fortuna? Eppure è così! Alcuni modelli iconici come il primo iPhone oggi valgono più di un Bitcoin.

In un mondo sempre più abituato al ricambio tecnologico, è impensabile per alcuni clienti che alcuni vecchi dispositivi elettronici oggi possano valere una fortuna. È il caso del primo iPhone, lanciato nel 2007 da Apple, che nel tempo è diventato un oggetto da collezione estremamente ricercato.

Se hai conservato un iPhone originale, magari sigillato e in perfette condizioni, potresti essere seduto su un vero tesoro. Lo dimostrano le recenti aste, dove un iPhone di prima generazione è stato venduto per una cifra esorbitante, superiore al valore attuale di un Bitcoin. Questo fenomeno è un monito per chi tende a sottovalutare il valore storico e collezionistico di vecchi gadget tecnologici, spesso dimenticati nei cassetti di casa o gettati via.

Ma cosa rende un vecchio iPhone tanto prezioso? Il suo status di pietra miliare nella storia della tecnologia, la sua rarità e la crescente domanda dei collezionisti sono fattori chiave. Il primo modello di iPhone, pur lontano dalle prestazioni degli smartphone odierni, rappresenta il punto di svolta che ha cambiato per sempre il modo in cui comunichiamo e interagiamo con la tecnologia. Ecco la storia del primo iPhone e perché vale così tanto.

Il primo iPhone: un’icona tecnologica da collezione

Lanciato da Steve Jobs nel 2007, il primo iPhone è stato descritto come rivoluzionario, e non senza ragione. Con il suo touchscreen da 3,5 pollici, una fotocamera da 2 megapixel e 4 o 8 GB di memoria, rappresentava una tecnologia all’avanguardia per l’epoca. Jobs lo definì “un telefono, un iPod e un dispositivo internet, tutto in uno”, trasformandolo immediatamente in un simbolo di innovazione. Nonostante le sue caratteristiche oggi appaiano rudimentali, quel dispositivo ha dato il via a una rivoluzione mobile che ha cambiato il mondo.

Oggi, il valore collezionistico di un iPhone originale è determinato principalmente dal suo stato di conservazione. Un dispositivo ancora sigillato in fabbrica può superare facilmente i 190.000 dollari, come dimostrato da un’asta tenutasi nel 2022. In quell’occasione, un iPhone di prima generazione è stato venduto per una cifra record, partendo da un prezzo iniziale di 10.000 dollari e raggiungendo quasi 200.000 dollari in poche ore. Secondo Mark Montero, fondatore della casa d’aste LCG Auctions, a determinare il successo dell’asta è stata la combinazione di rarità, condizione impeccabile e l’interesse di una nicchia di collezionisti esigenti.

leggi anche Sai quanto valgono i libri di Harry Potter?

IPhone, le regole del collezionismo elettronico: ecco quando un modello vale un tesoro

Se possiedi un primo iPhone, potresti quindi avere tra le mani un pezzo di storia tecnologica il cui valore è destinato a crescere. Gli oggetti vintage, soprattutto nell’elettronica, sono sempre più ricercati da appassionati e collezionisti. Tuttavia, non basta possedere un vecchio telefono per ottenere una fortuna: il valore dipende molto dalle condizioni del dispositivo. Un modello sigillato, mai utilizzato e in condizioni “quasi perfette” può raggiungere cifre straordinarie, mentre un dispositivo usato o danneggiato ha un valore nettamente inferiore.

Il fenomeno dei vecchi dispositivi che diventano tesori da collezione non riguarda solo l’iPhone, ma anche console di gioco, VHS e altri oggetti tecnologici del passato. Tuttavia, l’iPhone originale detiene un fascino speciale: è il simbolo di un’epoca e rappresenta il debutto di uno degli oggetti più influenti della nostra era. Per chi lo possiede, potrebbe essere il momento giusto per esplorarne il potenziale valore e considerare la possibilità di metterlo all’asta.

In un mondo che tende a privilegiare il nuovo e l’innovativo, il vecchio primo iPhone ricorda che la tecnologia, oltre ad avere una funzione pratica, può anche diventare un pezzo di storia e un’opportunità di guadagno sorprendente.