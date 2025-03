Questo sarà il tunnel sottomarino più grande del mondo, ecco quanto costerà e dove si trova

Come investire in borsa?

Un nuovo tunnel sottomarino lungo 18 chilometri sorgerà nei prossimi anni nel cuore dell’Europa collegando Danimarca e Germania. Il tunnel del Fehmarn Belt è una delle più grandi sfide ingegneristiche degli ultimi anni perché sarà totalmente sottomarino e si poggerà sul fondale del Mar Baltico.

Un’opera il cui progetto è partito a giugno del 2007 quando Danimarca e Germania diedero la loro approvazione. Ora i lavori sono partiti e la data fissata per il completamento è il 2029. Una volta a regime, il tunnel del Fehmarn Belt permetterà di ridurre drasticamente i tempi di spostamento tra l’isola danese di Lolland e l’isola tedesca di Fehmarn. Ad oggi l’unico modo per collegare le due isole è il traghetto che impiega circa un’ora per completare lo spostamento.