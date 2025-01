Questo Paese europeo sta per diventare la nuova super-miniera di oro

Una recente scoperta rischia di scuotere il mondo della geologia cambiando il modo di comprendere come l’oro si forma e risale la superficie terrestre. Un gruppo di ricercatori internazionali ha sviluppato un modello innovativo che rivela come l’oro viene trasportato dal mantello terrestre alle rocce vulcaniche in superficie.

Per la prima volta una ricerca offre un modello affidabile per comprendere dove e come si forma l’oro permettendo di scoprire nuovi giacimenti andando a colpo sicuro evitando costose operazioni di ricerca, spesso infruttuose. I ricercatori hanno usato delle simulazioni in laboratorio per replicare le condizioni estreme in cui si forma il magma. E hanno scoperto che le zone di subduzione, ovvero dove una placca terrestre può scorrere sotto un’altra, svolgono un ruolo cruciale per far risalire il magma in superficie portando con sé fluidi ricchi di zolfo che sono poi necessari alla formazione del magma contenente oro. Si è scoperto che questo processo è molto attivo nell’oceano Pacifico dove sono presenti molti vulcani.

La Francia pronta a diventare una nuova superpotenza dell’oro

La scoperta dei processi che permettono all’oro di risalire in superficie attraverso le zone vulcaniche, apre scenari interessanti per il futuro della geologia e di quelle nazioni che stanno investendo tanto in attività di ricerca dell’oro. Tra queste troviamo la Francia che insieme a Cina, Svizzera e Australia è una delle nazioni che collabora di più nella ricerca di depositi d’oro. Con questa nuova scoperta proprio la Francia potrebbe essere la nazione che ne gioverà di più. Le isole Martinica e la Riunione, appartenenti alla Francia e storicamente con un’attività vulcanica molto ricca, potrebbero nascondere enormi giacimenti di oro stimati in diversi miliardi di euro non ancora scoperti. Lo sfruttamento di queste risorse potrebbe non solo rivoluzionare l’economia locale, ma anche posizionare la Francia come una nuova superpotenza nel settore dell’oro.

Lo studio richiede ancora ulteriori ricerche per consentire di sfruttare appieno il potenziale di tale scoperta. Comprendere questi processi potrebbe trasformare l’industria mineraria consentendo lo sfruttamento di giacimenti d’oro precedentemente inaccessibili e riducendo la dipendenza da metodi costosi e invasivi.

Parallelamente a tale scoperta potrebbero nascere nuove tecnologie in grado di estrarre l’oro in maniera più rispettosa per l’ambiente e con costi economici meno ingenti. La capacità di prevedere l’ubicazione dei giacimenti d’oro e di estrarli in modo più efficiente è un qualcosa che potrà avere ripercussioni enormi sull’economia globale.

Da un lato potrebbero scoprirsi nuovi giacimenti mai esplorati in grado di cambiare le sorti economiche di un paese. Dall’altro lato la capacità di previsione permetterebbe un’estrazione più sostenibile e più rispettosa per l’ambiente impedendo tantissime attività di ricerca basata su trivellazioni e scavi di miniere che poi potrebbero risultare infruttuose.

Sarebbe una vera e propria svolta che porterebbe il mondo della geologia in una nuova era.