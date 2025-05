Questo lago con 2 Bandiere Blu ha un’acqua cristallina ed è a 1 ora da Milano

L’Italia è un Paese meraviglioso dal punto di vista paesaggistico e naturale. Ci sono spiagge tra le più belle e premiate del mondo, fiumi tutti da scoprire, foreste incantate e bellissimi laghi.

Proprio questi ultimi stanno diventano una meta turistica estiva sempre più apprezzata dalle famiglie e da chi cerca quella pace e quel relax impossibili da trovare in spiaggia.

E per chi sta pensando a questa opzione c’è una destinazione che ha davvero una marcia in più: il Lago di Orta, specchio d’acqua piemontese situato tra la campagna del novarese e il Monte Mottarone.

Il Lago di Orta e le 2 Bandiere Blu

Il Lago di Orta è lungo 15 km ed è una piccola perla incastonata in uno scenario da sogno. Un luogo incredibile che negli ultimi 2 anni è riuscito addirittura a conquistare 2 Bandiere Blu, premio assegnato dal Foundation for Environmental Education alle spiagge che si distinguono per qualità dei servizi e dell’acqua e per la bellezza paesaggistica.

Le due spiagge premiate sono Gozzano, che ha confermato il riconoscimento nel 2025 grazie ad acque cristalline e da un fondale sassoso e sempre curato alla perfezione, e San Maurizio d’Opaglio che, nonostante abbia conquistato la bandiera solo nel 2024, si distingue per il paesaggio da cartolina, la calma e l’acqua pulitissima.

Una spiaggia, quest’ultima, sempre poco affollata, anche in periodi di altissima stagione.