Quest’isola è stata soprannominata “la nuova Ibiza”. Ma è molto più conveniente

Ibiza è una delle mete turistiche più famose e amate al mondo, sia dai giovani, attirati dal divertimento che dagli adulti che vogliono godersi spiagge, natura e ottima cucina. L’unica nota stonata è che la perla delle Baleari è anche uno dei luoghi più cari del pianeta e non tutti possono permettersela.

Per fortuna, a 2 passi dall’Italia, esiste una validissima alternativa. Stiamo parlando di Hvar, in Croazia, un’isola soprannominata la “nuova Ibiza”. Ecco perché e cosa c’è da sapere su una delle mete più glamour ed esclusive di tutta Europa.

L’isola di Hvar: la nuova Ibiza per tutte le tasche

Lontana appena 200 km in linea d’aria da Pescara, l’isola di Hvar in Croazia è stata soprannominata da molti come la “nuova Ibiza” grazie alla vivacissima vita notturna e alla presenza di locali e discoteche per tutti i gusti e tutte le tasche.

I prezzi dei servizi sono decisamente competitivi. Per una cena a base di pesce fresco è difficilissimo superare i 25-30 euro a persona. Per il pernottamento, invece, si trovano facilmente alberghi e b&b da meno di 50 euro a notte. Anche in alta stagione.

Ma Hvar (grande circa 300 km quadrati) è molto di più che musica alta per tutta la notte e divertimento sfrenato. È anche un luogo pieno di straordinarie bellezze naturali, piccole calette in cui godersi mare e relax assoluti e spiagge tra le più belle d’Europa. Una su tutte quella di Dubovica, un paradiso di ciottoli immerso nella natura, affacciato su uno specchio d’acqua cristallina e protetto da decine di pini e ulivi.

Tra gli altri luoghi d’interesse merita una visita anche la fortezza spagnola, castello che domina la città. Un maestoso edificio fortificato da cui è possibile ammirare al tramonto un panorama unico che abbraccia tutta l’isola.