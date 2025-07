Quanto sono costate le nuove medaglie olimpiche Milano Cortina 2026? Si avvicina sempre più il momento delle Olimpiadi invernali che saranno organizzate in tandem dalle due città italiane - prima volta nella storia dei Giochi di una co-organizzazione -, con Torino che invece come noto alla fine si è sfilata.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si terrà il prossimo 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano, mentre il sipario sui Giochi calerà il 22 febbraio all’Arena di Verona. Subito dopo - dal 6 al 15 marzo 2026 - si ter­ranno i Giochi Paralimpici.

Nel mezzo ci saranno 195 gare suddivise in 8 sport con titoli in palio. Di conseguenza saranno tante le medaglie a essere assegnate considerando anche la presenza degli sport di squadra.

Nei giorni scorsi a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato le medaglie di Milano Cortina 2026, con la cerimonia che si è svolta alla presenza di due leggende dello sport italiano come Federica Pellegrini e Francesca Porcellato.

Gli organizzatori hanno spiegato che per le medaglie dei Giochi 2026 è stato ideato un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra e simboleggia l’unione non solo di due città, Milano e Cortina, ma anche l’anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

Vediamo allora come sono state realizzate e qual è il valore delle medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026.

Quanto costano le medaglie Olimpiadi Milano Cortina 2026

Durante la cerimonia di presentazione è stato spiegato come le medaglie delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ognuno di questi pezzi è un’opera unica, frutto di un lavoro artigianale e allo stesso tempo dall’alto contenuto tecnologico. Per le Olimpiadi invernali 2026 sono state realizzate 245 medaglie d’oro, 245 di argento e 245 di bronzo per i Giochi Olimpici. Per i Giochi Paralimpici invece 137 medaglie d’oro, 137 di argento e 137 di bronzo, per un totale di 1146 medaglie.

Tutte le medaglie hanno un diametro di 80 mm e uno spessore di 10 mm, mentre la sua composizione varia a seconda che si tratti di una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo.

Medaglia d’oro

Metallo: Argento 999 + Oro 999,9.

Peso: 500 grammi + 6 g di oro.

Medaglia d’argento

Metallo: Argento 999.

Peso: 500 grammi.

Medaglia di bronzo

Metallo: Rame.

Peso: 420 grammi.

Al momento non è stato reso noto quanto sono costate le medaglie per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026; provando a fare una piccola stima in base al valore di mercato dei materiali utilizzati una medaglia d’oro vale oggi sui 1.050 euro di metallo, una medaglia d’argento circa 500 euro mentre quella di bronzo vale pochi euro.

Il valore reale però, è molto più elevato: il valore artistico, storico e simbolico la rende un oggetto insostituibile per cerimonie e patrimonio olimpico, tanto che spesso sono vendute all’asta a cifre importanti.