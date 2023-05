Quanto guadagna Greg Abel, l’erede di Warren Buffett?

Ormai ufficiale, Greg Abel sarà l’erede dell’investitore Warren Buffett, il “oracolo di Omaha”, famoso per le sue abilità di previsione negli investimenti finanziari.

Durante lo scorso fine settimana, alla convention annuale della holding Berkshire Hathaway, davanti a 17 mila investitori (e tifosi rimasti affascinati da Buffett) presenti all’arena sportiva del Nebraska, l’investitore Buffett ha ufficialmente dichiarato chi erediterà il suo ruolo.

A prima vista Greg Abel non sembrerebbe il degno erede del carismatico Buffett, ma le apparenze ingannano. Il sessant’enne che ha iniziato la sua carriera come contabile è in realtà la persona che da ormai cinque anni si trova dietro le quinte della holding di Buffett, guidando quasi tutte le attività del gruppo con l’unica eccezione per le assicurazioni Geico.

Abel è quindi de facto l’erede del gruppo che si occupa della rete ferroviaria Bnsf, del trasporto aereo con NetJets, del settore alimentare con Dairy Queen e che ha importanti partecipazioni in Apple, Coca Cola, Bank of America e American Express e grandi investimenti nelle energie rinnovabili che in quelle tradizionali derivanti dai combustibili con Chevron e Occidental Petroleum. Scopriamo chi è Greg Abel e quanto guadagna l’erede di Buffett.

Chi è Greg Abel, l’erede di Warren Buffett?

La nomina di Greg Abel come erede di Warren Buffett è stata più un’ufficializzazione che un’incoronazione, dato che già due anni fa il vicepresidente di Berkshire e braccio destro di Buffett, Charlie Munger, allora novantasettenne, aveva rivelato involontariamente la notizia, che doveva rimanere riservata.

Dopo quell’annuncio nulla è quindi cambiato, Abel ha continuato a lavorare dietro le quinte, invisibile anche durante la convention 2021. Classe 1962, Greg Abel ha conseguito una laurea in contabilità presso l’Università di Alberta in Canada nel 1984, intraprendendo la carriera di dottore commercialista presso la PricewaterhouseCoopers di San Francisco. A trent’anni, nel 1992, è entrato a far parte di CalEnergy, un produttore di elettricità, per poi diventare nel 2008 Ceo di MidAmerican Energy, una compagnia elettrica del Midwest.

È solo nel 2014 che Abel approda al gruppo Berkshire Hathaway, alle dipendenze di Bhe (Berkshire Hathaway Energy), diventando poi nel 2018 componente del consiglio d’amministrazione e vicepresidente della conglomerata, con delega alle operazioni non assicurative. Nel 2021 è stato poi designato da Warren Buffett come proprio successore, facendo sperare agli investitori che in futuro l’azienda sia ancora più attenta negli investimenti nel settore dell’energia e del petrolio.

Quanto guadagna Greg Abel, l’erede di Warren Buffett?

Nonostante si trovasse già da 5 anni alla direzione del gruppo, Abel è stato riconosciuto pubblicamente come l’erede di Warren Buffett. Pur amando la propria privacy e riservatezza, Abel è dovuto uscire allo scoperto per tranquillizzare gli investitori che si stavano cominciando a preoccupare dell’età avanzata dei vertici della holding Berkshire Hathaway. Buffet ha ormai 92 anni, mentre il suo braccio destro, Charlie Munger, è ormai centenario.

Con tale titolo, Abel eredita una conglomerata da 710 miliardi di dollari composta da numerose imprese, che ormai Abel conoscerebbe a memoria e meglio di Buffett, come lo stesso “oracolo di Omaha” ha ammesso. Attualmente, il futuro oracolo ha già un patrimonio di azioni Berkshire del valore di circa 100 milioni di dollari, lavorando come manager Buffett ha guadagnato circa 19 milioni di dollari all’anno.

Per dimostrare il suo impegno nella società, Abel avrebbe deciso di comprare altri titoli per 25 milioni - certamente una ingente somma di denaro, ma che sfigura rispetto agli 870 milioni di dollari che Abel ha incassato vendendo la sua quota della Berkshire Energy, il ramo energetico del gruppo che lui ha gestito e fatto crescere per molti anni. Un dato che certamente “macchia” la nomina di futuro erede dell’“oracolo di Omaha”. Come suggerisce, però, Il Corriere della Sera, quello di Abel potrebbe essere solo il primo investimento, conservando risorse e progetti per quando prenderà del tutto le redini del gruppo di Buffett.