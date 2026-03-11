Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match con Tien a Indian Wells

Indian Wells, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: chi sarà il suo prossimo avversario nel torneo? Domande che accompagnano le fasi decisive del primo Masters 1000 della stagione, uno degli appuntamenti più importanti del calendario ATP. Sul cemento della California, nel deserto di Indio, entra infatti nel vivo il cosiddetto “quinto Slam”, torneo che ogni anno richiama tutti i migliori giocatori del circuito e che tradizionalmente segna l’inizio della lunga fase nordamericana sul duro. Il celebre Sunshine Double, che proseguirà poi con il torneo di Miami, sulla costa opposta degli Stati Uniti.

Per Jannik Sinner, Indian Wells rappresenta molto più di una semplice tappa del calendario. Il numero 2 del mondo sta confermando anche in California il proprio altissimo livello di rendimento, consolidando il ruolo da protagonista nel circuito ATP. L’azzurro continua infatti a dimostrarsi uno dei giocatori più solidi e continui del momento, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo anche in questo Masters 1000.

Il suo percorso nel torneo è stato fin qui impeccabile. Dopo il bye iniziale riservato alle teste di serie più alte, Sinner ha esordito superando nettamente Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1 6-1, prima di battere Denis Shapovalov con un convincente 6-3 6-2. Negli ottavi di finale è poi arrivata una sfida molto più equilibrata contro il talento brasiliano Joao Fonseca, risolta dall’azzurro in due tie-break con il punteggio di 7-6 7-6.

Una vittoria che ha confermato la solidità mentale di Sinner anche nei momenti più delicati del match. Grazie a questo successo il tennista altoatesino ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 californiano, dove affronterà uno dei giovani più interessanti del tennis statunitense.

Sinner, quarti di finale a Indian Wells contro Tien: ecco quando si gioca

Nel suo percorso a Indian Wells, il numero 2 del ranking ATP ha già superato quattro turni complessivi nel tabellone, considerando anche il bye iniziale, e ora si prepara ad affrontare i quarti di finale del torneo.

Il prossimo avversario sarà lo statunitense Learner Tien, giovane talento americano che continua a crescere rapidamente nel circuito ATP e che in questo torneo ha mostrato grande solidità.

Il cammino di Tien nel Masters californiano è stato particolarmente combattuto. Dopo il bye al primo turno, ha superato Adam Walton con il punteggio di 7-6 7-6, prima di eliminare addirittura Ben Shelton in tre set 7-6 4-6 6-3. Negli ottavi di finale è poi arrivata un’altra battaglia contro Alejandro Davidovich Fokina, vinta in rimonta 4-6 6-1 7-6.

Sinner, invece, arriva ai quarti dopo aver superato con autorità i primi due turni e aver gestito con grande maturità la sfida equilibrata contro Fonseca, chiusa con il punteggio di 7-6(8-6) 7-6(7-4) dopo 2 ore e 3 minuti di gioco.

La sfida tra Sinner e Tien mette in palio l’accesso alle semifinali del Masters 1000 californiano. Il vincitore affronterà nel turno successivo uno tra Alexander Zverev e Arthur Fils.

La sfida tra Sinner e Tien è in programma nella serata locale di giovedì 12 marzo. Dato il fuso orario, in Italia potrebbe essere notte fonda (indicativamente le prime ore di venerdì 13 marzo). L’orario ufficiale della partita e il campo su cui si giocherà comunque non sono ancora stati comunicati.

Chi è Learner Tien, l’avversario di Jannik Sinner ai quarti di Indian Wells

Archiviato il successo su Fonseca, Jannik Sinner si prepara ora ad affrontare nei quarti di finale lo statunitense Learner Tien, uno degli astri nascenti assoluti. Dopo Fonseca, quindi, ecco la nuova generazione che affronta Sinner.

Tien sta vivendo una fase di crescita costante nel circuito e a Indian Wells ha dimostrato di poter competere ad alto livello anche contro avversari di grande esperienza. Il suo percorso nel torneo è stato caratterizzato da partite molto equilibrate e spesso decise nei tie-break o al terzo set - per di più in rimonta.

Quello di Indian Wells sarà il secondo confronto in carriera tra Sinner e Tien.

L’unico precedente tra i due risale al 1° ottobre 2025, quando l’azzurro si impose con autorità nella finale del China Open di Pechino con il punteggio di 6-2 6-2, concedendo appena quattro giochi al giovane statunitense.

A distanza di oltre cinque mesi, Tien avrà dunque l’occasione di affrontare nuovamente Sinner in uno scenario ancora più prestigioso come il Masters 1000 californiano. Lo stesso tennista americano ha recentemente sottolineato la difficoltà di affrontare l’azzurro, evidenziando come la potenza e la precisione dei suoi colpi possano mettere in grande difficoltà gli avversari.

Dove vedere le partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026

Il Masters 1000 di Indian Wells è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno , Sky Sport Tennis e Sky Sport Max , oltre che tramite app SkyGo .

è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare , e , oltre che tramite app . In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al pacchetto sport.

Il match tra Jannik Sinner e Learner Tien, valido per i quarti di finale di Indian Wells 2026, sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali dell’emittente, permettendo agli appassionati di seguire passo dopo passo la sfida tra il numero due del mondo e il giovane talento statunitense.