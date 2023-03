Quando è la festa del Papà 2023?

La festa del Papà ogni anno cade lo stesso giorno, che sul calendario coincide con la giornata dedicata a San Giuseppe. La festa del Papà infatti si festeggia ogni anno il 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe e celebra, per chi vuole o può festeggiare tale giorno, la paternità.

La data della festività, che in Italia è stata fissata per il 19 marzo, non è uguale per ogni Paese. Infatti a seconda della nazione il giorno dedicato alla figura paterna varia. In alcuni Paesi la festa del Papà è a tutti gli effetti festiva, mentre in Italia dal 1977 il calendario delle festività è cambiato e la festa del Papà è un giorno feriale.

Tra dolci, regali e momenti in compagnia, ecco quali sono le origini della festa del Papà e perché è stato scelto il 19 marzo per celebrarla.

Calendario festività 2023: quando è la festa del Papà

La festa del Papà è una delle festività più sentite dai più piccoli. Si tratta, insieme alla festa della mamma o quella dei nonni, di un momento perfetto di convivialità famigliare. La festa del Papà si festeggia in tutto il mondo, ma a variare sono tanto le tradizioni - regali, cibo e celebrazioni - quanto le date.

In Italia la festa del Papà cade però sempre lo stesso giorno da quanto è stata formalizzata: il 19 marzo. Anche in futuro la data resterà la stessa e non sono previste modifiche.

Origini della festa del Papà: perché si festeggia

La festa del Papà fa risalire le proprie origini nella cultura cattolica. Infatti il culto di San Giuseppe, padre di Gesù, è molto antico e si diffuse in Occidente a partire dal Trecento. Fu proprio in questo periodo che si cominciò a rispettare una festività dedicata al santo.

La festività di San Giuseppe venne inserita nel calendario romano da papa Sisto IV nel 1479, ma solo nell’Ottocento la tradizione si allargò al Messico, Canada e Belgio. Nel 1870, grazie al voler di Papa Pio X, San Giuseppe divenne San Patrono della Chiesa universale e in seguito venne nominato San Patrono dei padri di famiglia e dei lavoratori (1889).

In Italia San Giuseppe e festa del Papà vengono a coincidere nel 1968. Si decise allora la data fissa del 19 marzo, rispettata anno dopo anno. Tipiche tradizioni italiane per la celebrazioni della festa del Papà sono lo scambio di doni e i dolci tipici, come appunto le Zeppole di San Giuseppe.

Festa del Papà: come festeggiano fuori dall’Italia

La festa del Papà viene festeggiata in tutto il mondo, ma in giorni e modi diversi. Infatti in Germania questa coincide con il Giorno degli uomini, 40 giorni dopo Pasqua, mentre in Russia, dove viene meno l’aspetto religioso tipico italiano per dare maggiore importanza a quelli civile, si celebra la festa del Papà nel giorno della festa dei Difensori della patria il 23 febbraio.

In Thailandia la festa del Papà coincide con la festa del sovrano Rama IX, ovvero il 5 dicembre, perché è il “padre della nazione”. Infine, in questo viaggio intorno al mondo, la festa del Papà in Corea del Sud è coincidente con la Giornata dei bambini, giorno nel quale ci si può assentare da lavoro per passare del tempo in famiglia.