Quando chiudono le scuole a giugno 2023?

Qual è il calendario scolastico delle vacanze estive 2023? Le scuole chiuderanno per le vacanze estive - la pausa dalla scuola più lunga - tra il 7 e il 10 giugno. Per la maggior parte degli studenti l’estate inizierà dalla seconda settimana di giugno, mentre molti altri sfrutteranno la chiusura per studiare e prepararsi agli esami di maturità e per gli esami di terza media.

L’estate 2023 è dietro l’angolo, ma i tre mesi estivi sembrano sempre troppo corti. Il calendario dell’attività scolastica, che segna inizio e fine delle vacanze, ponti e festività, ha già reso noto i giorni di inizio delle lezioni di settembre 2023. Così come la data di chiusura delle scuole, anche quella per le riaperture varia a seconda delle località.

Conoscere le diverse date di chiusura delle scuole a giugno permette ai genitori di organizzarsi per gestire al meglio gli orari di lavoro e i figli minori in casa. Per questo le date vengono annunciate con oltre un mese di anticipo rispetto alle chiusure. È questo infatti il momento per cercare centri estivi, assumere babysitter e organizzare vacanze. Ecco il calendario e l’elenco completo, Regione per Regione, delle chiusure delle scuole di giugno 2023.

Quando chiudono le scuole: calendario delle vacanze estive 2023

Mancano pochi giorni all’inizio delle vacanze estive 2023 e alla chiusura delle scuole per l’anno 2022-2023. In seguito ai tre mesi di vacanze estive infatti inizierà il nuovo anno scolastico 2023-2024, tra promossi, esami di recupero e ripetenti.

Le vacanze però non iniziano per tutti nello stesso giorno. Accantonando gli studenti e le studentesse che devono affrontare gli esami di maturità e gli esami di terza media, anche per tutti gli altri le date di chiusura per le scuole variano a seconda della Regione. In alcuni casi infatti delle chiusure delle scuole sono previste per il 7 giugno, in altre ancora il 10 giugno.

Chi andrà scuola per più giorni a giugno sono invece la provincia di Bolzano, che vedrà chiudere le scuole solo il 16 giugno e la Valle d’Aosta, dove l’ultimo giorno di scuola e il 15 giugno.

Calendario delle chiusure: l’elenco Regione per Regione dell’ultimo giorno di scuola

Le date di chiusura sono indicative e generiche, divise per Regioni e in ordine alfabetico. È giusto ricordare però che ogni istituto può decidere la data di chiusura ed è bene informarsi tramite il sito dell’Istituto di riferimento qual è davvero l’ultimo giorno di scuola.

Di seguito l’elenco delle chiusure di giugno 2023:

Abruzzo - 10 giugno

Basilicata - 10 giugno

Provincia di Bolzano - 16 giugno

Calabria - 10 giugno

Campania - 10 giugno

Emilia-Romagna - 7 giugno

Lazio - 8 giugno

Liguria - 10 giugno

Lombardia - 8 giugno

Marche - 10 giugno

Molise - 10 giugno

Piemonte - 10 giugno

Puglia - 10 giugno

Provincia di Trento - 9 giugno

Toscana - 10 giugno

Sardegna - 10 giugno

Sicilia - 10 giugno

Umbria - 10 giugno

Valle d’Aosta - 15 giugno

Veneto - 10 giugno

Le vacanze proseguiranno fino alla riapertura delle scuole, prevista per settembre. Di seguito l’elenco Regione per Regione delle riaperture scolastiche di settembre 2023 (in aggiornamento):