Perché il rally estivo di Piazza Affari potrebbe essere una trappola per chi compra adesso

Piazza Affari ha messo a segno un rimbalzo estivo che sulla carta sembrerebbe incoraggiante. Il FTSE MIB ha guadagnato oltre il 7% tra giugno e agosto, ma vale davvero la pena salire su un treno che potrebbe già aver percorso la parte più generosa del tragitto?

Il rally estivo su Borsa Italiana ha una caratteristica che dovrebbe far riflettere chiunque stia valutando di acquistare azioni in questo momento: è stato trainato in larga misura da eventi straordinari e non ripetibili, piuttosto che da un miglioramento diffuso e strutturale degli utili aziendali.

Il risiko bancario come motore non replicabile

I titoli che hanno guidato la classifica estiva appartengono quasi tutti alla stessa categoria narrativa: quella del consolidamento bancario. Banco di Desio e della Brianza e Credem hanno guadagnato oltre il 36%, Banche come Unipol e Mediobanca hanno registrato rialzi superiori al 25%. Performance straordinarie, senza dubbio. Eppure comprendere cosa le abbia generate è forse più importante dei numeri stessi: nient’altro che l’effetto domino scatenato dall’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena l’8 giugno.

Chi avesse posizionato il portafoglio prima che l’operazione diventasse di dominio pubblico, o nelle primissime ore successive all’annuncio, avrebbe catturato la parte più sostanziosa del rialzo. Chi si trovasse a valutare un ingresso adesso si troverebbe invece davanti a valutazioni che potenzialmente già incorporano larga parte del premio atteso dall’operazione, con un rapporto rischio-rendimento considerevolmente meno favorevole rispetto a qualche settimana fa.

Il caso Stellantis: quando il «già sceso molto» non è sinonimo di opportunità

All’estremo opposto della classifica estiva si colloca Stellantis, con un cedimento di circa il 35% nei tre mesi compresi tra giugno e agosto, che porta il drawdown complessivo dall’inizio dell’anno a oltre il 52%. Il titolo rappresenta un promemoria utile e scomodo allo stesso tempo: un’azione che ha già perso molto non è necessariamente un’occasione di acquisto.

A volte la discesa non riflette una valutazione compressa in attesa di recupero, ma incorpora il riconoscimento progressivo da parte del mercato di difficoltà strutturali reali, come la perdita di quote in segmenti chiave, la pressione competitiva da parte dei produttori asiatici di veicoli elettrici e il rallentamento della domanda in Nord America ed Europa. Confondere il prezzo basso con il valore basso è uno degli errori cognitivi più diffusi tra gli investitori retail, e Stellantis ne sembrerebbe una declinazione concreta in questa stagione.

Il contesto macro che cambia le regole del gioco

Al di là delle singole storie societarie, si starebbe profilando un rischio di contesto più ampio e potenzialmente più insidioso, che riguarda la traiettoria dei tassi e la stabilità del mercato obbligazionario sovrano. Il rendimento del BTP decennale si troverebbe stabilmente in area 4,18-4,24%, su livelli che non si vedevano dalla fine del 2023.

Lo spread BTP-Bund si avvicinerebbe a 85 punti base, un valore che misura il differenziale di rendimento che il mercato esige per finanziare il debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco, storicamente considerato il benchmark di sicurezza nell’area euro. Un allargamento anche moderato di questo spread avrebbe implicazioni non trascurabili: aumenta il costo del funding per le banche italiane, comprime i margini attesi sulle emissioni future e, in termini psicologici, segnala una riduzione della propensione al rischio da parte degli investitori istituzionali esteri.

Il petrolio come variabile destabilizzante per le aspettative monetarie

Il carburante di questa nuova pressione sui tassi sembrerebbe essere in buona parte il petrolio, tornato a salire sull’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e su una riapertura dei canali diplomatici tra Venezuela e Stati Uniti che, per quanto rilevante sul piano politico, richiederebbe verosimilmente anni prima di tradursi in un incremento strutturale dell’offerta globale.

Un petrolio più caro significa inflazione più persistente, e inflazione più persistente significa che le banche centrali potrebbero disporre di meno spazio per procedere con il ciclo di allentamento monetario che molti operatori avevano già incorporato nelle loro proiezioni. Sul piano tecnico, questo scenario mette sotto pressione i multipli di valutazione azionaria: quando il tasso privo di rischio sale o rimane elevato più a lungo del previsto, il valore attuale dei flussi di cassa futuri si riduce, e con esso la giustificazione per le valutazioni correnti di molti titoli growth e di qualità che trattano a premio.

Perché i massimi del FTSE MIB meriterebbero attenzione

In questo contesto, la combinazione tra un indice che tratta in prossimità dei massimi di breve periodo, una spinta propulsiva proveniente in gran parte da operazioni straordinarie non replicabili e un deterioramento del quadro macro di sfondo configura uno scenario che potrebbe richiedere una certa cautela. Non si tratta di affermare che un ribasso sia imminente o certo: i mercati possono restare sopravvalutati molto più a lungo di quanto la logica suggerirebbe.

Si tratta piuttosto di riconoscere che il margine di errore per chi entrasse adesso sembrerebbe più stretto di qualche mese fa, e che la distribuzione delle probabilità di rendimento atteso potrebbe essersi asimmetricamente spostata verso il basso. In prospettiva, un eventuale deterioramento del quadro geopolitico, una sorpresa al rialzo sull’inflazione o una revisione al ribasso delle stime di crescita per l’area euro potrebbero rappresentare catalyst sufficienti a invertire rapidamente il sentiment, con un indice che si troverebbe privo di quella spinta straordinaria che lo ha sostenuto nell’estate.

Attenzione

Guardare un indice salire del 7% in tre mesi potrebbe evocare la sensazione di aver perso qualcosa. È una reazione comprensibile, ma potrebbe valere la pena fermarsi un momento prima di agire. Il rally estivo di Piazza Affari sembrerebbe costruito su fondamenta meno solide di quanto i numeri di superficie suggeriscano: eventi straordinari nel settore bancario, non ripetibili con la stessa intensità, hanno trainato la maggior parte dei rialzi, mentre il contesto macro di fondo si è fatto più complicato, con tassi in rialzo, spread in tensione e un petrolio che rimette in discussione le aspettative di allentamento monetario.

Per chi investe con un orizzonte di protezione del capitale, la domanda più utile potrebbe non essere «quanto ho perso non comprando prima» ma «quali rischi sto assumendo se compro adesso». Il mercato, almeno in questa fase, sembrerebbe premiare chi ha saputo anticipare i movimenti piuttosto che chi li insegue. E inseguire un treno già partito, su binari che potrebbero diventare più accidentati nei prossimi mesi, è un esercizio che potrebbe richiedere più pazienza di quanto ci si aspetti.