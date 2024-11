Perché Donald Trump ha vinto, spiegato bene

Perché Trump ha vinto le elezioni, e con un margine inatteso dalla generalità dei media e dei sondaggi? E, il che è l’altra faccia della medaglia in una elezione democratica che contrappone due partiti, perché i Democratici le hanno perse non meno clamorosamente?

Credo sia più facile rispondere alla seconda domanda usando gli insegnamenti di due giganti della scienza politica del passato, che il partito Democratico ha bellamente travisato, o ignorato. Il primo è Niccolò Machiavelli, il secondo è Ronald Reagan.

Biden e compagnia hanno pensato di essere furbissimi, fin dopo le elezioni del 2020, nel puntare tutto sull’esito di quel voto: Trump aveva perso per oltre sette milioni di voti, e per di più aveva toccato il fondo della sua credibilità politica e personale quando aveva incoraggiato la folle sommossa del 6 gennaio 2021 contro Capitol Hill, simbolo della democrazia americana. Di qui, hanno creduto di avere una carta vincente in mano: sfruttare la popolarità residua di Trump per fargli vincere le primarie repubblicane per la terza volta, nel 2024, e sconfiggerlo ancora come nel 2020. Con un errore di valutazione, evidente, sulla causa reale della sconfitta di Trump, che era dovuta al Coronavirus19, con la sua coda tragica di morti, di fabbriche e uffici chiusi, di disoccupazione improvvisa, forzata, salita alle stelle. [...]