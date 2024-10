Per chi votare alle elezioni Liguria 2024? Programmi candidati a confronto

Per chi votare alle elezioni Liguria 2024: i programmi elettorali dei candidati presidente a confronto. Si avvicina sempre di più l’apertura delle urne, con i seggi che resteranno aperti domenica 27 (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre (dalle 7 alle 15).

Alle elezioni Liguria 2024 saranno nove i candidati presidente in campo: Marco Bucci (centrodestra), Andrea Orlando (centrosinistra), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Potere al popolo, Pci e Rifondazione Comunista), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), Davide Felice (Forza del Popolo) e Alessandro Rosson (Indipendenza).

Un voto questo molto delicato, che arriva dopo le tensioni e i veleni dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti, senza dimenticare la valenza anche a carattere nazionale di queste regionali.

Diamo uno sguardo allora a cosa propongono i programmi elettorali dei nove candidati in merito ai principali temi di questa campagna elettorale, un confronto per aiutare gli elettori a farsi un’idea su chi votare alle elezioni regionali Liguria 2024.

Per chi votare alle elezioni Liguria 2024

Nella politica moderna spesso l’elettore guarda più al leader - o al candidato - che al partito o alla coalizione, con i programmi elettorali che finiscono in secondo piano rispetto alle simpatie/antipatie personali.

Noi invece siamo convinti che per capire chi votare alle elezioni regionali Liguria 2024 sia una buona cosa basarsi sulle proposte per la Regione contenute nei programmi elettorali che, nella loro versione e in formato pdf, potranno essere consultati tramite i rispettivi box in calce all’articolo.

Vediamo allora cosa propongono i nove candidati presidente in Liguria nei loro programmi in merito ai grandi temi di questa campagna elettorale: dei candidati Felici, Ferrando e Rosson non è stato possibile trovare in rete il rispettivo programma.

Sanità

Bucci: aumento delle risorse per prestazioni in aree critiche; attivazione del numero unico per cure non urgenti 116117

Cella: potenziamento della rete ospedaliera con la realizzazione del Nuovo Galliera a Genova, del Felettino alla Spezia, dell’ ospedale di Taggia; abolizione di Alisa.

Morra: investimenti nell’edilizia pubblica destinati alle strutture sanitarie; potenziare il più possibile la medicina di prossimità.

Orlando: nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa; rafforzamento della sanità pubblica, intervenendo, anzitutto, per bloccare l’emorragia di personale medico e sanitario, riavvicinandoci progressivamente agli organici regolamentari previsti.

Rollando: potenziamento del servizio sanitario pubblico attraverso nuove assunzioni alternative “ai medici a gettone”; ripristino dei servizi sanitari territoriali (ambulatori di quartiere) e garanzie a tutela del diritto di cura.

Toscano: potenziamento medicina di prossimità; piano di assunzione di medici e infermieri.

Trasporti

Bucci: alta velocità Genova-Milano e Genova-Torino in un’ora di percorrenza; completamento della bigliettazione elettronica unificata su tutto il territorio ligure.

Cella: potenziamento del servizio di trasporto locale su ferro; realizzazione di trasporti pubblici alternativi attraverso

la Via del mare con battelli e con “taxi del mare”.

Morra: messa in sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture già esistenti; rigenerazione radicale del trasporto pubblico.

Orlando: integrazione tariffaria e tariffe agevolate: anche grazie a una vera innovazione digitale si può avere un sistema unico di tariffa per tutti i vettori di TPL in Liguria.

Rollando: raddoppio della linea ferroviaria nel ponente ligure.

Toscano: potenziamento del trasporto pubblico, in particolare fra entroterra e riviera.

Ambiente

Bucci: incentivare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile l’efficientamento energetico tramite appositi bandi; proseguire con piano programmato delle bonifiche.

Cella: piano di manutenzione pluriennale del territorio, per la cura di corsi d’ acqua, sentieri, messa in sicurezza dei versanti fragili; realizzazione di nuovi centri del riuso per incentivare l’economia circolare e combattere gli sprechi

Morra: sorveglianza e messa in sicurezza dei canali di drenaggio; opporsi a ogni tentativo di inceneritori nel territorio ligure.

Orlando: No all’impianto di rigassificazione a Vado Ligure e all’ampliamento del sito di Panigaglia per il quale va prevista la dismissione; maggiori investimenti sulle rinnovabili.

Rollando: sviluppo delle aree protette e delle riserve rendendole un reale patrimonio della regione, investendo nella manutenzione, nella silvicoltura e nell’agricoltura; sostenere qualsiasi azione che miri alla riduzione dell’inquinamento,

all’intervento sul dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua, all’accrescimento e alla cura delle aree verdi urbane.

Toscano: contrasto al dissesto idrogeologico con una regolamentazione più stringente per la gestione del territorio; no al rigassificatore di Vado Ligure.

Lavoro

Bucci: creare un fondo regionale per l’imprenditoria femminile; finanziare le start-up in “equity” o “semi equity” tramite LigurCapital.

Cella: valorizzazione del Terzo settore svincolato da Roma.

Morra: proseguire nel piano di reinserimento lavorativo over 60; assistere e favorire le attività agricole familiari.

Orlando: legge che porti l’indennità minima per tirocini extracurriculari da 500 a 800 euro mensili; salario minimo pari a 9 euro lordi all’ora, per i salari dei contratti dei bandi e delle concessioni della Regione e delle proprie controllate, nello spirito della proposta nazionale sul salario minimo; sperimentare un reddito di cittadinanza “smart”, integrato con una rete di protezione.

Rollando: incentivare forme di lavoro (in particolare nel settore dei servizi, della cura alle persone e del territorio, nonché della riqualificazione abitativa) con contratti stabili; introduzione di un salario minimo di 10 € l’ora, indicizzato al costo della vita, esteso a tutti gli appalti e bandi regionali.

Toscano: /

Economia

Bucci: investire 400 milioni nel sostegno del tessuto imprenditoriale tramite le iniziative e i bandi previsti dalla programmazione europea, utilizzando tutti i fondi e accedendo alle premialità.

Cella: semplificazione delle procedure amministrative per imprese e cittadini; rilancio dei settori dell’ artigianato e dell’ agricoltura.

Morra: sostenere l’accesso al credito delle imprese liguri; sostenere incubatori di imprese e start up con investimenti a fondo perduto.

Orlando: favorire una maggior coerenza e coordinazione tra la programmazione ordinaria dei fondi europei, il PNRR, e il fondo europeo per gli investimenti; promozione della crescita dimensionale delle PMI, particolarmente quelle innovative, garantendo snellezza, trasparenza e, soprattutto, prevedibilità e stabilità agli interventi di politica industriale.

Rollando: revisione aliquote addizionale Irpef regionali (e comunali); Creazione di una impresa/incubatore regionale mirato a produrre software e digitale utili al settore marittimo e logistico

Toscano: /

Welfare

Bucci: potenziare sistema dei nidi d’infanzia rafforzando misure come il ’bonus nidi’; incrementare gli aiuti economici per le famiglie con tre o più figli o che si prendono cura delle persone con disabilità

Cella: potenziamento degli asili nido e delle scuole materne, incentivando anche la realizzazione di nidi aziendali per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori.

Morra: potenziare i fondi e le iniziative volte al sostegno dei soggetti economicamente deboli.

Orlando: progetto di affitto sociale a famiglie che si trovano in condizioni di precarietà economica.

Rollando: le Aziende che fanno capo ad Arte devono formulare un piano di investimento dei fondi regionali e del PNRR per migliorare la manutenzione, l’acquisizione di nuovi immobili e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio, al fine di produrre soluzioni abitative reali per chi ne ha bisogno.

Toscano: /

Scuola

Bucci: sostegno agli ITS (Istituti Tecnici Superiori)

Cella: investimenti sulla formazione dei docenti; più dotazioni tecnologiche per scuole e studenti.

Morra: /

Orlando: aumentare la quota di bilancio destinata al diritto allo studio; finanziare maggiormente il fondo per la concessione di borse di studio.

Rollando: piano di risanamento edilizio, la riduzione del numero degli alunni per classe e l’incremento orario dei servizi per far fronte alle necessità delle famiglie.

Toscano: /

