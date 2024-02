Pace, terra dignità, lista Santoro elezioni europee 2024: programma, sondaggi e candidati

Pace, terra dignità è il nome della lista che Michele Santoro ha intenzione di presentare alle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno per il voto comunitario il prossimo 8 e 9 giugno con ogni probabilità in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte e Basilicata.

In via delle Botteghe Oscure il popolare giornalista - da tempo lontano dalla televisione - ha svelato il nome della lista che correrà alle prossime elezioni europee, con Michele Santoro che per l’occasione è stato affiancato da Raniero La Valle e Benedetta Sabene.

“Questo non è un partito ma un movimento, vettore per portare al centro della campagna elettorale per le europee la parola pace - ha spiegato Santoro - E se per caso questa piccola formazione prendesse il 4 o anche il 3% dei voti questo rappresenterebbe un terremoto politico nel Paese”.

Alle elezioni europee la soglia di sbarramento da superare per una lista - non si potranno fare coalizioni ma più partiti o movimenti possono unirsi sotto lo stesso simbolo - è del 4% a livello nazionale. Un’asticella impegnativa anche per partiti da tempo attivi come Azione, Italia Viva e Alleanza Verd-Sinistra, ma che non sembrerebbe scoraggiare il giornalista “puntiamo al voto di chi non va più a votare”.

Ma qual è il programma di Pace, terra dignità? Con quali partiti si andrà ad alleare? Chi saranno i candidati? E soprattutto cosa dicono i sondaggi in merito a questo nuovo movimento? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla lista di Michele Santoro in vista delle elezioni europee 2024.

Pace, terra dignità: programma e alleanze della lista di Michele Santoro

Durante la presentazione di Pace, terra dignità, Michele Santoro ha anticipato quelli che saranno i pilastri del programma della lista che - salvo sorprese o problemi con la raccolta firme - dovrebbe essere in campo alle elezioni europee di giugno.

“L’idea della lista nasce dall’appello di Santoro e La Valle dopo due anni di guerra in Ucraina, per colmare un vuoto politico ma anche mediatico - ha spiegato Benedetta Sabene -. Non c’è traccia di una soluzione diplomatica e il racconto delle guerre, sia in Ucraina, sia in Medio Oriente, è unilaterale. Vogliamo portare questi temi in Europa perchè proprio l’Europa dovrebbe avere un ruolo più centrale”.

Sarà così una lista pacifista che punta a ricompattare tutta l’area “c’è un dialogo ancora in corso con altre formazioni politiche”, con Pace, terra dignità che presto potrebbe accogliere nuove adesioni.

Appare molto difficile un accordo con Alleanza Verdi-Sinistra, mentre il discorso sarebbe aperto con Unione Popolare di Luigi de Magistriis: a riguardo Rifondazione Comunista sarebbe più propensa a un patto elettorale, più freddo invece Potere al Popolo che prima vorrebbe una maggiore chiarezza sul programma.

I possibili candidati alle elezioni europee 2024

Le liste dei candidati per le elezioni europee devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori della circoscrizione - sono cinque in totale -, con ogni Regione che compone la circoscrizione che deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori.

Di conseguenza sarà impegnativo per Michele Santoro raccogliere le firme necessarie per poter essere della partita in tutte e cinque le circoscrizioni, ma un accordo con Rifondazione Comunista andrebbe a esonerare la lista da questa incombenza.

Sulla composizione delle liste di Pace, terra dignità Michele Santoro sembrerebbe avere le idee già molto chiare “non c’è da essere impazienti entro 12 giorni le comunicheremo”.

Lo stesso giornalista, già in passato europarlamentare, potrebbe presentarsi in prima persona alle elezioni europee, ma si fanno anche i nomi del vignettista Vauro e del celebre carabiniere Capitano Ultimo.

Michele Santoro poi ha lanciato la provocazione della candidatura di Ilaria Salis, la maestra milanese detenuta in Ungheria, con gli altri nomi che circolano che sono quelli di Mimmo Lucano e Ignazio Marino.

leggi anche Che fine ha fatto Michele Santoro? Cosa fa oggi il giornalista pronto a tornare in politica

I sondaggi della lista di Santoro

A novembre un sondaggio elettorale di Ixè per la prima volta ha provato a “pesare” l’impatto di una - all’epoca ancora ipotetica - lista guidata da Michele Santoro indicandola all’1,4%, voti questi che in gran parte sarebbero sottratti al Partito Democratico.

Un esordio buono nei sondaggi, ma per superare la soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale in vigore alle elezioni europee di certo servirà stringere delle alleanze con altri partiti e movimenti riconducibili all’area pacifista.

Santoro però ha fatto intendere che l’obiettivo sarà quello di pescare nel gran calderone degli indecisi e degli astenuti, ovvero oltre il 40% degli elettori che varie indagini hanno indicato essere per buona parte provenienti da una cultura di sinistra.