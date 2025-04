Occhio a questi 3 dispositivi, quando c’è un temporale vanno staccati subito

Come investire in borsa?

Il meteo può giocare brutti scherzi anche per i nostri device tech collegati a una presa elettrica. Come probabilmente già saprai, infatti, i fulmini rischiano di provocare delle sovratensioni alla rete domestica. Motivo per cui è importante correre ai ripari sin da subito, di modo da non doversela vedere con possibili conseguenze pesanti.

Alcuni esperti hanno voluto mettere in guardia gli utenti di tutto il mondo in merito a 3 dispositivi elettronici in particolare. Sono tra i più diffusi in assoluto e molto probabilmente anche tu li hai in casa attaccati alla corrente in questo momento. Visto il clima birichino delle ultime settimane, prendi le dovute precauzioni per non rischiare di dover buttare tutto.

I 3 device da scollegare quando c’è un temporale Il primo dispositivo vulnerabile quando scoppia un temporale è il televisore. Questo elettrodomestico risulta essere parecchio sensibile alle sovratensioni della corrente. Tanto che il suo sistema interno potenzialmente può venire compromesso anche solo da un singolo cambiamento di tensione. E non solo, perché questo fenomeno atmosferico – rivelano gli esperti – in molti casi ha bruciato la scheda madre e provocato danni irreparabili al display. Cosa fare dunque? Se la soluzione migliore è spegnere la TV e scollegarla dalla presa elettrica, è anche possibile utilizzare un dispositivo di protezione da sovratensione. Lo si trova online e ha un costo di poche decine di euro. Anche i computer e i notebook non sono esenti da questa problematica. In particolare, a essere presi di mira sono i loro circuiti, sensibili e che possono venire danneggiati a causa di un picco di tensione. Come se non bastasse, una sovratensione rischia di danneggiare il disco rigido con conseguente perdita di tutti i dati archiviati. Per prevenire conseguenze così importanti, è bene spegnere il computer e scollegarlo sia dalla presa elettrica che da internet. Puoi anche pensare di salvare i file importanti o di utilizzare una batteria di backup in grado di regolare l’alimentazione interna.