Il nuovo super reattore scuote il Cremlino

Una delle più grandi sfide che si dovranno vincere nei prossimi anni è quella energetica. Ormai non ci sono più dubbi che il fossile sia destinato all’estinzione per svariati motivi, soprattutto ambientali e di inquinamento. Così stanno prendendo il largo fonti energetiche alternative e green come il fotovoltaico o l’eolico. Ma quando parliamo di efficienza, il mezzo energetico migliore resta il nucleare, capace di generare grandi quantità di energia garantendo elettricità a migliaia di persone.

In questo campo c’è da segnalare il progetto ideato dall’azienda Type One Energy che ha creato Infinity Two, un rivoluzionario reattore a fusione che sta suscitando l’interesse e la curiosità di diversi attori internazionali. Infinity Two è costruito sulla tecnologia stellarator e si ritiene che abbia un grande potenziale commerciale grazie alla sua produzione di energia da fusione.