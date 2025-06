Non devi mai spegnere il router. C’è un grosso rischio di cui nessuno parla

Al fine di risparmiare in bolletta, negli ultimi anni gli elettrodomestici sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei consumatori di tutto il mondo. Quali consumano di più? Quanto conta la loro classe energetica? Ce ne sono alcuni che andrebbero tenuti spenti? Trovare una risposta univoca è molto complicato, ci sono diversi fattori da tenere a mente.

Non mancano i falsi miti, presunte teorie di risparmio che in realtà non si rivelano mai per quello che promettono di essere. Ti è mai capitato di sentir dire che il router Wi-Fi per la connessione ad internet sia tra i dispositivi che consumano più energia? E che dunque sarebbe meglio tenerlo spento quando non in uso? In realtà, si tratta di un errore da non commettere.

Perché non bisogna mai spegnere il router Spegnere il router non è mai una scelta consigliata, se non per un riavvio volto a ripristinare la connessione a internet. Il motivo? Procedendo in questo modo, i sistemi interni potrebbero interpretare le continue interruzioni come un’instabilità dei provider di banda larga. Il che comporta a rallentamenti e stop alla rete. Ma non solo perché, come spiegato dagli stessi operatori telefonici, i router scaricano regolarmente importanti aggiornamenti del software durante la notte. Staccando il device dalla corrente, si rischia di interrompere il processo e di avere così un sistema obsoleto e non in grado di offrire le migliori prestazioni. Un discorso che vale sia in termini di velocità sia di sicurezza. Spesso non se ne parla, ma i modem per la connessione a internet sono tra i più presi di mira da parte di hacker e cybercriminali. Motivo per cui, avere firmware sempre aggiornati è fondamentale per evitare che un malintenzionato riesca a frugare tra i tuoi dati sensibili.