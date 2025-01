Neve a Roma, quando ci sarà? Le previsioni

Il week end entrante sarà all’insegna del maltempo e del freddo in Italia. Come indicato dagli esperti è in arrivo una perturbazione di origine polare che dalla Russia si posizionerà sul Mediterraneo e sul nostro paese. Questo causerà un brusco abbassamento delle temperature, qualche pioggia sparsa e abbondanti nevicate sull’Appennino con qualche fiocco che arriverà anche a bassa quota. Le regioni più colpite saranno quelle tirreniche e il Lazio dovrebbe essere una delle più colpite dal freddo e da possibili nevicate.

Potrebbe nevicare su varie zone sparse nel Lazio, dal Frusinate al Reatino, passando per il Viterbese e alcuni fiocchi si prevedono anche sulla zona dei Castelli Romani. Non è da escludere che qualche fiocco possa arrivare anche su Roma centro. La data più probabile è lunedì 13 gennaio. Tuttavia non sarà di certo una nevicata dalle portate eccezionali come avvenute nel 1985, 2012 o 2018. Nevicate che i cittadini romani si ricordano bene per lo spettacolo causato, dato che la neve a Roma è cosa rara. Al momento non sono stati emessi bollettini di criticità meteo. Per il Lazio le zone colpite maggiormente dal freddo e dalla neve anche a bassa quota saranno l’Appennino, il Frusinate, il valico di Forca D’Acero, il Monte Livata e alcune aree del Viterbese e del Reatino.

Le previsioni meteo del week end

Le previsioni per sabato 11 gennaio e domenica 12 indicano maltempo sul Lazio. Sopratutto sabato non sono escluse precipitazioni sparse. Il cambiamento più importante sarà quello sulla temperatura. Arriverà il freddo con un brusco abbassamento: tra 4 e 10 gradi a Frosinone, tra 5 e 12 gradi a Latina, tra -1 e 6 gradi a Rieti, tra 1 e 10 gradi a Roma, tra -1 e 6 gradi a Viterbo.

Sul resto dell’Italia, la perturbazione porterà pioggia e maltempo al Nord con nevicate oltre gli 800-1200 metri sulla Alpi. Molte nuvole al Centro-Sud, a parte delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio anche sull’alta Toscana. Neve in Appennino oltre i 1300 metri, in abbassamento verso la serata di sabato, fino a 700-1000 metri sull’Appennino centrale. Domenica si scenderà fino a 300-600 metri sull’Appennino centrale, 500-1000 metri su quello meridionale e sui rilievi sardi. Quota neve più elevata fra Calabria e Sicilia

L’evento più rilevante resterà il freddo e l’arrivo di un vento forti tra tra Bora e Grecale che faranno percepire il freddo in modo ancora più pungente. Il vento soffierà molto forte e in alcune zone non sono esclusi provvedimenti restrittivi di sicurezza come la chiusura di parchi, cimiteri o tutti quei luoghi dove potrebbero verificarsi situazioni di pericolo a causa del forte vento.

Da martedì la situazione dovrebbe già migliorare e la prossima settimana ci attendono giornate condite da bel tempo e totale assenza di piogge lungo tutta la penisola. Le temperature saliranno gradualmente ma resteranno molto basse e in media con il periodo.